Operativ Workplace Specialist!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vill du vara navet mellan verksamheten och IT-leverantörer? Vi söker en serviceinriktad Workplace Specialist som vill säkerställa en smidig digital arbetsplats och bidra till en förstklassig användarupplevelse.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
I rollen som Workplace Specialist ansvarar du för att säkerställa en välfungerande digital arbetsplats för organisationens medarbetare. Du arbetar nära verksamheten och externa IT-leverantörer med fokus på Microsoft 365, Teams, licenshantering och användarutrustning. Rollen kombinerar operativt arbete med koordinering, leverantörsstyrning och kontinuerliga förbättringar för att skapa en effektiv och användarvänlig IT-miljö.Om företaget
Vår kund är en etablerad verksamhet med höga ambitioner inom digitalisering och användarupplevelse. Du blir en del av ett mindre IT-team med nära samarbete och stort eget ansvar. Här erbjuds en varierad roll där du får möjlighet att påverka, utveckla processer och bidra till en modern och effektiv digital arbetsplats.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för företagets Workplace-miljö, där du optimerar tjänster, hanterar licenser och styr externa partners för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar.
Styra och kravställa den externa leverantören av First Line Support.
Administrera och optimera licenser inom Microsoft 365 och Teams.
Hantera livscykeln för datorer, telefoner och övrig användarutrustning.
Koordinera beställningar och säkerställa utdelning av hårdvara.
Arbeta operativt med Incident, Problem och Change Management enligt ITIL.
Identifiera och driva förbättringsåtgärder inom Workplace-området.
Följa upp leverantörens leverans och eskalera incidenter vid behov.
Vi söker dig som
Erfarenhet av arbete inom Workplace/Modern Workplace med fokus på Microsoft 365, Teams, licenshantering, användarutrustning och den digitala arbetsplatsen.
Goda kunskaper inom Microsoft 365 och Teams
Erfarenhet av att hantera livscykeln för hårdvara och IT-utrustning
Erfarenhet av ITIL-processer såsom Incident, Problem eller Change Management
Erfarenhet av leverantörsstyrning eller samarbete med externa IT-partners
God administrativ och organisatorisk förmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5TBIYL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950722