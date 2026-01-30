Servispersonal - extra

Cadhotels Älvsjö AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-30


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cadhotels Älvsjö AB i Stockholm

BEST WESTERN Royal Star Hotel är ett fyrstjärnigt affärs- och konferenshotell som är beläget i Älvsjö intill Stockholmsmässan. Hotellet har 103 rymliga och välinredda rum, anpassade för både konferensgäster och barnfamiljer. Vi har även tre konferenslokaler, bar, och à la carte restaurang samt ett av Stockholms största hotellgym.
Till vår bar & restaurang söker vi nu servispersonal för extraarbete kvällstid, främst under mässor och större event.
Du kommer att utföra sedvanliga serveringsuppgifter för bar och matsal samt kassahantering.
Restaurangen besöks främst av hotellets gäster där många är stamgäster.
Vi söker dig som är utåtriktad, serviceinriktad, positiv, flexibel och tycker om hög fart. Du bör vara initiativrik, noggrann och självgående.
Vi ser gärna att du ska ha minst 1 års serveringsvana. Vi tillämpar kassasystemet Micros. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska.
Du ska kunna arbeta kvällar och helger, och Du ska kunna börja arbeta så fort som möjligt.
Du får gärna bo i närheten av Älvsjö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: bokning@royalstar.se

Arbetsgivare
Cadhotels Älvsjö AB (org.nr 556551-8585), http://www.royalstarhotel.se
Mässvägen 1 (visa karta)
125 30  ÄLVSJÖ

Arbetsplats
Best Western Royal Star Hotel

Jobbnummer
9715447

Prenumerera på jobb från Cadhotels Älvsjö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cadhotels Älvsjö AB: