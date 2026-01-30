Servispersonal - extra
Cadhotels Älvsjö AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cadhotels Älvsjö AB i Stockholm
BEST WESTERN Royal Star Hotel är ett fyrstjärnigt affärs- och konferenshotell som är beläget i Älvsjö intill Stockholmsmässan. Hotellet har 103 rymliga och välinredda rum, anpassade för både konferensgäster och barnfamiljer. Vi har även tre konferenslokaler, bar, och à la carte restaurang samt ett av Stockholms största hotellgym.
Till vår bar & restaurang söker vi nu servispersonal för extraarbete kvällstid, främst under mässor och större event.
Du kommer att utföra sedvanliga serveringsuppgifter för bar och matsal samt kassahantering.
Restaurangen besöks främst av hotellets gäster där många är stamgäster.
Vi söker dig som är utåtriktad, serviceinriktad, positiv, flexibel och tycker om hög fart. Du bör vara initiativrik, noggrann och självgående.
Vi ser gärna att du ska ha minst 1 års serveringsvana. Vi tillämpar kassasystemet Micros. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska.
Du ska kunna arbeta kvällar och helger, och Du ska kunna börja arbeta så fort som möjligt.
Du får gärna bo i närheten av Älvsjö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: bokning@royalstar.se Arbetsgivare Cadhotels Älvsjö AB
(org.nr 556551-8585), http://www.royalstarhotel.se
Mässvägen 1 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Best Western Royal Star Hotel Jobbnummer
9715447