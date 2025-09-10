Servicetekniker
2025-09-10
Prowash växer och behöver fler spelare till sitt lag! Hos Prowash får du jobba med branschens främsta maskiner och produkter tillsammans med världens bästa kollegor. Vill du bli en del av den familjära Prowash-andan? Då vill vi höra mer av dig, ansök idag!
Som tekniker på Prowash kan du se fram emot ett mycket varierande arbete där du utgår från din bostad med servicebuss och åker ut till våra kunder och reparerar, underhåller och monterar biltvättar, tvättgator, lastbilstvättar och reningsverk. Hos Prowash får du en unik möjlighet att jobba med fordonstvättar i absoluta framkant tillsammans med ca 75 engagerade kollegor.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet inom mekanik och grundläggande kunskaper inom el.
Jobbat några år som fälttekniker (meriterande).
Kunskaper inom enklare programmering.
Förmåga att följa och förstå tekniska handböcker
B-körkort, svenska tal- och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och ser att du har en god servicekänsla. Du är en kreativ problemlösare som är noggrann, flexibel och ansvarskännande. Är du utöver det nyfiken att utvecklas i din roll tror vi att du passar utmärkt hos Prowash.
Prowash erbjuder dig:
Stora möjligheter till utveckling.
Generösa förmåner.
Tajt bolag med familjär stämning.
Kick off varje år och andra roliga aktiviteter.
I denna rekrytering samarbetar med Jobway Rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult adam.wilander@jobway.se
eller 0730 53 61 36. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Prowash: Med över 40 år i branschen vet vi vad som gör skillnad för en framgångsrik biltvättsverksamhet och vägen dit. Vår drivkraft är att den kunskapen varje dag ska skapa värde för våra kunder. Vi säljer och installerar över 150 tvättar och reningsverk per år hos såväl enskilda entreprenörer som nationella kedjor. Det innebär att vi är marknadsledande inom fordonstvätt. En position vi dagligen gör vå
