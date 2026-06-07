Säljare sökes - Bli en del av Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Katrineholm Visa alla säljarjobb i Katrineholm
2026-06-07
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Vill du arbeta i en social miljö där du får utvecklas, träffa nya människor och ha möjlighet att tjäna betydligt mer än en vanlig grundlön? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Exaltera Marketing söker nu nya säljare till vårt team med utgångspunkt från Katrineholm. Vi arbetar på uppdrag av stora och välkända företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta bättre och smartare lösningar genom personlig försäljning.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss möter du kunder direkt ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Tillsammans med ditt team representerar du välkända varumärken och arbetar i en miljö som präglas av högt engagemang, tydliga mål och stark gemenskap.
Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att bygga värdefulla erfarenheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning och stöd från erfarna ledare
Möjlighet att avancera inom företaget
En arbetsplats där prestation lönar sig
Vi tror på att uppmärksamma framgångar. Därför arrangerar vi löpande säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos Exaltera Marketing arbetar du tillsammans med kollegor som inspirerar varandra, firar framgångar och strävar efter att bli bättre varje dag.
Vi söker dig som
Gillar att skapa kontakt med människor
Är driven och vill nå resultat
Har en positiv inställning
Trivs med att arbeta i team
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt personer som är engagerade, målmedvetna och vill utvecklas.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing i Katrineholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: katrineholm@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
641 36 KATRINEHOLM Jobbnummer
9951213