Vill du utvecklas inom försäljning och samtidigt tjäna riktigt bra?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Trosa Visa alla säljarjobb i Trosa
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare till vårt team med utgångspunkt från Trosa.
Vi arbetar på uppdrag av välkända och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Som säljare hos oss får du representera starka varumärken och hjälpa kunder att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Arbetet sker ute på fältet där du möter kunder personligen på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Tillsammans med ditt team utgår du från Trosa och arbetar i en miljö som präglas av energi, gemenskap och höga ambitioner.
Vi erbjuder ett arbete där du får möjlighet att utveckla din kommunikation, bygga värdefull erfarenhet och skapa goda förutsättningar för framtiden.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag till fredag, 09.00–18.00
Utbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter till vidare utveckling inom företaget
En arbetsplats där prestation uppmärksammas
Vi tycker att framgång ska belönas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar med priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som motiverar varandra, firar framgångar och strävar mot gemensamma mål.
Vi söker dig som
Tycker om att träffa och prata med människor
Är målmedveten och driven
Har en positiv inställning
Vill utvecklas och skapa goda resultat
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, engagemang och viljan att lära sig.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: trosa@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
619 32 TROSA Jobbnummer
9951210