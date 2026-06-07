Säljare till Exaltera Marketing - Mjölby
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mjölby Visa alla säljarjobb i Mjölby
2026-06-07
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Vill du arbeta i en social och resultatinriktad miljö där du har möjlighet att utvecklas och påverka din egen lön? Då kan Exaltera Marketing vara nästa steg för dig.
Vi söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Mjölby. På uppdrag av några av Sveriges största företag inom energi- och teknikbranschen arbetar vi med personlig försäljning och kundkontakt på platser där människor möts.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att representera välkända varumärken på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du möter kunder ansikte mot ansikte och hjälper dem att hitta lösningar som passar deras behov.
Du blir en del av ett engagerat team där arbetsglädje, utveckling och höga ambitioner går hand i hand. Vi arbetar tillsammans mot tydliga mål och stöttar varandra för att nå framgång.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter att växa inom företaget
Prestera, utvecklas och ha kul på vägen
Hos Exaltera Marketing tycker vi att goda prestationer ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du har chansen att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Vi värdesätter en positiv företagskultur där laganda, motivation och personlig utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social och utåtriktad
Tycker om att arbeta med människor
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, energi och ambition.
Låter det som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Mjölby. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: mjolby@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
595 44 MJÖLBY Jobbnummer
9951219