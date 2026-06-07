Vill du kombinera försäljning, utveckling och tjäna bra pengar?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler drivna säljare till vårt team med utgångspunkt från Linköping.
Vi arbetar på uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en arbetsplats där ambition, gemenskap och personlig utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing får du arbeta i en social och händelserik miljö där du möter kunder direkt på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Din uppgift är att representera välkända varumärken och hjälpa kunder att hitta elavtal och lösningar som passar deras behov.
Du blir en del av ett team som drivs av höga mål, positiv energi och viljan att ständigt utvecklas.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och coachning från erfarna ledare
Möjligheter till vidare utveckling inom företaget
En arbetsplats med driv och arbetsglädje
Vi tror på att belöna prestation. Därför arrangerar vi löpande säljtävlingar där våra medarbetare har möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team där man motiverar varandra, firar framgångar tillsammans och har roligt på vägen mot nya mål.
Vi söker dig som
Är social och gillar att träffa nya människor
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Bidrar med energi och engagemang i teamet
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt personer med rätt inställning, hög motivation och en vilja att lyckas.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing i Linköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: linkoping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9951220