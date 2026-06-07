Sales Coordinator till internationellt bolag
Delve Interim & Search AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-07
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Hos vår kund får du en nyckelroll i ett internationellt bolag där kundrelationer, affärsstöd och orderflöde är avgörande för helheten. Här arbetar du nära både kunder, säljorganisationen och interna funktioner i en verksamhet där precision, leveranssäkerhet och professionell service står i centrum.
Du blir en viktig del i kunddialogen och fungerar som ett stöd till säljteamet, där snabb återkoppling, struktur och affärsmässighet är avgörande för att lyckas. Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion med många kontaktytor och där du får ta stort ansvar i att skapa ett smidigt flöde mellan kund, sälj och organisation.
Låter det intressant? Sök då rollen som Sales Coordinator.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som Sales Coordinator ansvarar du för att stötta säljorganisationen genom att hantera hela kundens orderresa – från första kontakt till leverans och uppföljning. Du säkerställer att order registreras korrekt, följs upp och levereras enligt plan, samtidigt som du har en kontinuerlig dialog med kunder och interna funktioner.
Rollen är bred och innebär ett nära samarbete med sälj, produktionsplanering och logistik för att skapa effektiva och stabila flöden. Du hanterar även offertstöd, fakturafrågor, reklamationer och avvikelser samt säkerställer att kund- och orderdata är korrekt och uppdaterad i affärssystemet.
En viktig del av arbetet är att bidra till förbättring och utveckling av processer och arbetssätt, där du aktivt deltar i att skapa ännu mer effektiva flöden och en ännu bättre kundupplevelse.
Exempel på arbetsuppgifter: • Ordermottagning, registrering och uppföljning av kundorder • Stöd till säljorganisationen i det dagliga arbetet • Hantering av kundförfrågningar via telefon och mail • Offertstöd och uppföljning i affärsprocessen • Fakturering samt hantering av fakturarelaterade frågor • Reklamationshantering och uppföljning av avvikelser • Koordinering mellan kund, sälj, produktion och logistik • Uppföljning av leveranser och ändringar i order • Registervård och säkerställande av korrekt data i system • Bidra till förbättring av rutiner och arbetssätt • Aktiv samverkan inom team och med övriga funktioner
Tjänsten är placerad i Göteborgsområdet. Arbetet är förlagt till vardagar med flextid.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en strukturerad och serviceinriktad roll där du får kombinera administration, kommunikation och affärsstöd i ett högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och har en naturlig känsla för ordning och kvalitet i ditt arbete.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en miljö där många kontaktytor möts, både internt och externt. Du är trygg i att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att driva ditt arbete framåt även när förutsättningarna förändras.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god systemvana. Erfarenhet av affärssystem är meriterande. Du har förståelse för orderflöden, säljprocesser och kundservice och trivs med att hantera flera parallella uppgifter samtidigt.
Som person är du serviceinriktad och lösningsorienterad, med en trygghet i din kommunikation och en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du är strukturerad och noggrann, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar när tempot växlar. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt i dialog med både kunder och kollegor, och du bidrar aktivt till laget med energi, ansvarstagande och samarbetsvilja.
Om bolaget
Vår kund är ett internationellt bolag med stark marknadsposition inom sin bransch. Verksamheten präglas av kvalitet, innovation och ett tydligt kundfokus, där långsiktiga relationer och effektiva flöden är centrala för framgång.
Anställningsvillkor
Direktrekrytering till kund och tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Göteborgsområdet
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar kundföretaget med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862424-2039984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Götgatan (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
9951212