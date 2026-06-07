Vill du arbeta med försäljning och skapa din egen framgång?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Nyköping Visa alla säljarjobb i Nyköping
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team i Nyköping.
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges största och mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Hos oss får du möjlighet att representera välkända varumärken, utveckla dina säljkunskaper och bygga en stark grund för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare på Exaltera Marketing arbetar du ute där kunderna finns – på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du utgår från Nyköping tillsammans med ett engagerat team som drivs av gemensamma mål och en stark vilja att utvecklas.
Arbetet är varierande, socialt och passar dig som tycker om att möta människor och skapa nya kontakter varje dag.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter att utvecklas inom företaget
En arbetsplats med högt tempo och stark gemenskap
Vi tror att motivation och arbetsglädje är viktiga delar av framgång. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos oss arbetar du i ett team där man stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och alltid strävar efter att nå nästa nivå.
Vi söker dig som
Är social och kommunikativ
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och viljan att lyckas.
Är du redo för nästa steg? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing i Nyköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: nykoping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
611 44 NYKÖPING Jobbnummer
9951214