Köksmästare till kinesisk restaurang
Karlsson, Hongling / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-07
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Kungfood är en etablerad asiatisk restaurang belägen i Malmö och Lund. Vi sätter stolthet i att servera autentisk kinesisk mat av högsta kvalitet till våra gäster. Nu söker vi en engagerad och erfaren köksmästare.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Ledarskap och drift: Planlägga, organisera och leda det dagliga arbetet i köket samt schemaläggning för kökspersonalen.
Menyplanering och kreativitet: Skapa nya rätter.
Inköp och lager: Ansvara för råvaruinköp, lagerkontroll och prisförhandlingar med leverantörer.
Kvalitetssäkring: Ansvara för egenkontroll, livsmedelssäkerhet och hygien i hela köksmiljön.
Utökat driftansvar: Assistera restaurangens ägare med övergripande driftrutiner, kassarapportering och kvalitetskontroll i matsalen vid behov.Kvalifikationer
Erfarenhet från kinesisk restaurang.
Specialistkompetens: Du är välbekant med och helt självgående i tillverkningen av handgjorda nudlar buns, dumplings och wontons från grunden.
Språk: flytande kinesiska (mandarin) är ett krav. Gundläggande kunskaper i engelska och svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Lön: Fast månadsbelopp. Ob-ersättning tillkommer enligt branschpraxis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: kungfusichuanfood@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsson, Hongling Arbetsplats
Karlsson Hongling Jobbnummer
9951215