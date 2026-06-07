Säljare till Exaltera Marketing - Åtvidaberg
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Åtvidaberg Visa alla säljarjobb i Åtvidaberg
2026-06-07
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Är du driven, social och vill ha ett jobb där din insats faktiskt påverkar din lön? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing fortsätter att växa och söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Åtvidaberg. Vi arbetar på uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta bättre lösningar genom personlig rådgivning och försäljning.
Din roll
Som säljare kommer du att arbeta ute på olika event, festivaler, marknader och i stadskärnor där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar mot tydliga mål i en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Arbetet passar dig som gillar att vara ute bland människor, ta egna initiativ och motiveras av att prestera.
Det här får du hos oss
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision för varje genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Intern utbildning och löpande coachning
Möjlighet att växa inom företaget
Vi gillar att belöna framgång
Hos Exaltera Marketing är prestation något som uppmärksammas. Genom våra återkommande säljtävlingar har du möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en arbetsplats där det är lika viktigt att ha roligt tillsammans som att nå bra resultat.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och kommunikativ
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och en vilja att lyckas.
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing och bli en del av ett team där engagemang, utveckling och framgång står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: atvidaberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
597 52 ÅTVIDABERG Jobbnummer
9951208