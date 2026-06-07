Ta steget in i försäljningsbranschen med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vadstena Visa alla säljarjobb i Vadstena
2026-06-07
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Är du social, målmedveten och vill ha ett arbete där du själv kan påverka din inkomst? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing expanderar och söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Vadstena. Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och prestation står i fokus.
Om rollen
Som säljare representerar du välkända varumärken ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga kundmöten hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom försäljning.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat team där man stöttar varandra, delar framgångar och strävar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Goda möjligheter till vidare utveckling inom företaget
En arbetsplats där resultat uppmärksammas
Vi tycker att engagemang och prestation ska löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Hos oss får du arbeta i en motiverande miljö där höga ambitioner kombineras med arbetsglädje och stark laganda.
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Är driven och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Bidrar med positiv energi till teamet
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Vadstena. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: vadstena@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
592 32 VADSTENA Jobbnummer
9951218