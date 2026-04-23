Servicetekniker
2026-04-23
Har du ett tekniskt intresse och vill vara med och bidra till framtidens teknologier? Vill du vara en del av ett företag i framkant av elektronikindustrin som skapar världsledande elektronikproduktionsutrustning? Då kan detta vara jobbet för dig!
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag - och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Låter det som något för dig? Läs vidare och ansök här!
Som servicetekniker hos Mycronic kommer du att arbeta med förebyggande service och utföra reparationer hos kund, samt vara delaktig vid installation av nya maskiner i produktion. Du kommer även att ge teknisk support via telefon och mejl för att hjälpa kunder utifrån deras behov. Mycket av tiden spenderas ute på fält och denna roll innebär minst 120 resdagar per år, främst inom Sverige men även i andra delar av världen.
För att lyckas i rollen har du:
Goda kunskaper inom mekanik och elektronik samt grundläggande IT-kunskaper
Möjlighet och flexibilitet att resa minst 120 dagar per år
Ett stort tekniskt intresse
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en serviceinriktad och ansvarstagande lagspelare. Utöver detta är du en nyfiken person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Mycronic erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar där du är med och bidrar till framtidens teknologier
En inspirerande karriärsstege inom serviceteamet med goda utvecklingsmöjligheter i ett världsledande bolag
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Mycronic med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Mycronic:Mycronic is a global high-tech company whose innovative solutions have been advancing electronics technology for over 40 years. Today we continue to grow and serve customers in an expanding variety of industries. What we do impacts the future of technology, and in turn, the way we live our lives tomorrow.
We're looking for people to join our talented, motivated and friendly team on the cutting-edge. Here, in an open, collaborative and flexible environment, you'll work alongside leading industry experts and take on challenging projects that bring tomorrow's electronics to life.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
164 40 KISTA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Mycronic
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116
