Restaurangkoordinator Ca 75% Och Restaurangbiträde Extra Personal
Happy 2 Go AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
2026-06-07
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VILL DU STARTA DIN HÖST MED OSS PÅ RESTAURANT ZEST?
Nu söker vi Tvåt engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team i Karlstad – med inskolning under Augusti.
På Zest vill vi göra Karlstad ännu goare, gladare och hälsosammare med mat lagad från grunden, genuin service och en varm atmosfär.
Vi söker dig som har erfarenhet från café- eller restaurangbranschen, som trivs i ett högt tempo med stort ansvar och nära samarbete i team. Vi värdesätter kompetens, erfarenhet och yrkesstolthet högt. Samtidigt som rätt energi, egagemang och vilja att utvecklas är minst lika viktigt
RESTAURANGBITRÄDE Extra personal/ bl.a. varannan helg
Arbetsuppgifter:
Köksarbete med matberedning
Kassa och försäljning
Barista
Uppläggning och servering
Städ och disk
Varumottagning/ Inventering/ Beställningar.
Att introducera nyanställda.
Kvalifikationer:
Erfarenhet inom restaurang/ café
Intresse och engagemang för vårt koncept.
Gillar högt tempo, har god fysik, är en bra lagspelare.
Arbetar strukturerat, effektivt, noggrant med god ordning.
Lösningsinriktad, flexibel och ansvarstagande.
Positiv, energisk, brinner för service och kundkontakt.
Kan hoppa in på kort varsel
Har för avsikt att jobba hos oss minst ett år.
RESTAURANGKOORDINATOR ca 75% eller enl. överenskommelse
Arbetsuppgifter:
Ordinarie restaurangsysslor (se Restaurangbiträde) som kräver effektivitet och noggrannhet.
Att som operativ arbetsledare med förmåga till helhetsöverblick- skapa och implementera rutiner och bygga en positiv anda.
Att utbilda nyanställda, inspirera och coacha dina medarbetare.
Att vidareutveckla konceptet
Kvalifikationer:
God kunskap om livsmedelshygien.
Erfarenhet och gärna utbildning inom branschen.
Förmåga att organisera beställningar
Erfarenhet av ledarroll, gillar ansvar och att finna lösningar.
Har för avsikt att jobba hos oss minst två år.
Intresse och engagemang för vårt koncept.
Gillar högt tempo, har god fysik, är en bra lagspelare.
Arbetar strukturerat, effektivt, noggrant med god ordning.
Positiv, energisk, brinner för service och kundkontakt
Hos oss får du:
Tillsammans med goda kollegor vara medskapare i en positiv och kreativ verksamhet med schyssta värderingar
En seriös arbetsgivare med kollektivavtal
Ett varierat, lärorikt och utvecklande arbete med träning och utbildning inom restaurang
Riktigt god personalmat
Ansökan
Sänd: CV, Personligt Brev och Referenser
till personal@zest-karlstad.se
senast 30/6-26
Märk ansökan med "Jobbansökan".
Vi kontaktar kvalificerade sökande för intervju.
Vi ser fram emot din ansökan!
😊 Maria, Olivia och co. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: personal@zest-karlstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Happy 2 Go AB
(org.nr 556864-5930)
Norra Strandgatan 17 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Jobbnummer
9951209