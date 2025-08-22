Service Level Manager
2025-08-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Till rollen som Service Level Manager söker vi dig som vill arbeta med de taktiska frågorna inom Service Level Management samtidigt som du genom ett nära samarbete med förvaltningen och linjen bidrar till att nå de långsiktiga målen.
Som Service Level Manager ansvarar du för att etablera och utveckla processen. Du leder och styr arbetet mot givna mål inom ditt processansvarsområde. Du skapar förutsättningar för en god processefterlevnad genom att ansvara för att det finns dokumentation, utbildning och verktygsstöd. För att säkerställa att processerna fungerar optimalt ingår att samarbeta med Linjechefer, Förvaltningsledare IT/IKT och andra Processledare. Du mäter, analyserar, rapporterar och följer upp processeffektivitet samt samordnar arbetet för att kunna genomföra förbättringar. Vidare förväntas du kunna utmana och bidra till att utveckla arbetssätt inom IT-avdelningen.
Du är framåtdrivande och engagerad med en god förankring och förståelse för olika IT-områden. Du har en god förståelse för hur infrastruktur, support, teknik- och applikationsutveckling hänger ihop till en helhet och kan utifrån det kommunicera med många olika yrkesroller i myndigheten. Du säkerställer att processen tillsammans med andra processer är en naturlig del i det dagliga arbetet på myndigheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, skapar kontakter och underhåller relationer. Du ser helheter, tar hänsyn till större perspektiv och levererar lösningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt samt har intresse och vilja att hjälpa andra.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom IT/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant för befattningen.
• Erfarenhet av att jobba med IT-tjänster, uppbyggnad och beroenden.
• Erfarenhet av att arbeta med en verksamhets behov av IT Tjänster.
• Erfarenhet av att arbeta med ITIL.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Certifieringar inom ITIL.
• Kunskap inom tvärfunktionellt arbetssätt.
• Erfarenhet av förändringsledning.
• Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer.
• Erfarenhet av att arbeta i offentliga organisationer.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
