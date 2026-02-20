Service Crew - Sommarvikariat Reception
Winn Hotel Group AB / Receptionistjobb / Karlskrona Visa alla receptionistjobb i Karlskrona
2026-02-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winn Hotel Group AB i Karlskrona
, Lund
, Helsingborg
, Haninge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa minnen och upplevelser för Karlskronas besökare i sommar? Brinner du för att göra det lilla extra och för att ge människor bästa möjliga service? Home Hotel Carlscrona utlovar precis vad vi heter - vi ska vara ett andra hem för våra gäster. Hos oss möts man av service i toppklass, ett dukat middagsbord, en god bok framför brasan eller en svalkande drink på uteserveringen. Här råder hemkänsla, personligt bemötande och hållbarhet. Vi är ett av Karlskronas mest attraktiva hotell och nu söker vi ytterligare en stjärna som kan förstärka vårt team över sommarperioden.
Första och sista intrycket
Som receptionist är du den första och sista personen våra gäster möter - det är upp till dig att se till att gästen får den bästa möjliga upplevelsen när de bor hos oss, från bokning hela vägen till uppföljning. Hos oss ska gästerna känna sig som hemma och därför är det din personlighet och sociala förmåga som är allra viktigast - du måste älska att möta nya människor varje dag och kunna ge bästa möjliga service utifrån deras behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och nyfiken, som inte är rädd för att bjuda på dig själv och älskar att jobba i såväl team som under eget ansvar. Du är initiativtagande och är medveten om att de små detaljerna är viktiga för helheten. Du är inte rädd för att ha många bollar i luften och kan lätt prioritera under stress. Eftersom våra gäster under sommaren till stor del är utländska turister behöver du kunna kommunicera flytande i tal och skrift, både på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och driv - så även om du inte har jobbat på hotell innan - tveka inte att söka om du tror att du passar in! Tjänsten kräver att du har fyllt 20 år, enligt gällande lagstiftning för serveringsansvar.
Det är också meriterande om du:
Har erfarenhet av hotell och/eller receptionsarbete eller andra serviceyrken (ex. butik eller restaurang).
Har erfarenhet av hotellsystemet MEWS.
Är datorvan och van vid att jobba med tekniska lösningar och system.
Har erfarenhet av Strawberry eller Home Hotel.
Har lokalkännedom om Karlskrona med omnejd
Talar fler språk än Svenska och Engelska.
Din roll som receptionist
Du blir en del av ett sammansvetsat receptionsteam där vi ständigt jobbar nära varandra för att utveckla vår verksamhet, oss själva och vårt gästbemötande. I dina arbetsuppgifter ingår in- och utcheckning av gäster men även administration, kundbemötande, svara på telefon och mail och såklart att ta hand om våra gäster på plats utifrån deras behov och önskemål. Tjänsten kan också komma att kombineras med arbete på hotellets andra avdelningar, t.ex. Housekeeping, baren, frukosten eller disken. Du kommer att utgå från receptionen som är hotellets hjärta och spindeln i nätet så du är ansvarig för att våra gäster får den bästa möjliga servicen och att våra kollegor på de andra avdelningarna har den information som de behöver för att göra detsamma.
Vad vi erbjuder dig
Du får möjligheten att spendera sommaren på en arbetsplats med blandade åldrar och bakgrunder. Vi erbjuder ett omväxlande jobb där alla på företaget är lika viktiga för helheten och där ingen dag är den andra lik. Home Hotel Carlscrona ägs och drivs av Winn Hotel Group och är ett franchise-hotell inom Strawberry Hotel Group, en av Nordens största hotellkedjor med 254 hotell i Norden. Detta gör att ett jobb hos oss ger både en rad förmåner såsom personalpriser och rabatter, men också en bra erfarenhet inför framtiden, eftersom vi ingår i en stor kedja med gemensamma standarder och system.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarvikariat på 50% som sträcker sig mellan mitten av juni och början av september. Arbetstiden är förlagd på både dagtid, kvällstid och helger. Du kommer självklart att få en gedigen och väl utarbetad upplärning och introduktion innan start. Du behöver därför vara tillgänglig redan från slutet av maj/början på juni. Vi omfattas av Hotell- och Restaurangfackets kollektivavtal och lönesättning sker därefter.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan direkt. Rekrytering sker löpande, så vänta inte för länge. För frågor om annonsen, rekryteringsprocessen eller jobbet - kontakta vår receptionschef Robin på robin.sorbom@strawberry.se
OBS! Vi har bara möjlighet att hantera ansökningar som görs genom den här annonsen och hanterar inte ansökningar direkt via e-post eller liknande.
____________________________________________________________________________________________
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje. Vi är ett franchisehotell inom Strawberry Group, en av nordens största hotellkedjor med varumärken som Clarion, Home Hotel, Quality, Comfort och Stopover.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7214092-1853329". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Winn Hotel Group AB
(org.nr 556422-3096), https://karriar.winn.se
Skeppsbrokajen (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Kontakt
Robin Sörbom robin.sorbom@strawberry.se +46 455 36 15 00 Jobbnummer
9754418