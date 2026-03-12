Serveringspersonal
2026-03-12
Do Eat har öppnat i Västerås city på Köpmangatan. Vi är en nytänkande asiatisk bufférestaurang som strävar efter att leverera extraordinära matupplevelser till våra gäster.
Vi på Do Eat drar nytta av de mest färska och utsökta ingredienserna som naturen skänker oss. Varje rätt är komponerad för att garantera en simpel men vågad kulinarisk resa.
Sedan 2016 har vi försökt och lyckats revolutionera hur folk äter i Stockholm. Nu har vi tagit vår mat och kunskap till Västerås. Från klassiska rätter till innovativa delikatesser - vi gör allt och mycket mer.
Det är till oss man kommer om man är sugen på en oförglömlig matupplevelse!
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten är en deltidstjänst fördelad under både lunch, kväll och helg.
Arbetsuppgifterna inkluderar kassa, diskhantering, servering, renhållning och kundkontakt.
Serveringspersonalen ansvarar för att ge alla gäster en minnesvärd matstund hos oss, hjälpa till med ett leende på läpparna och se till att alla går härifrån mätta och nöjda.
Tjänsten kan tillsättas omgående och intervjuer hålls löpande.
VI SÖKER:
Service är kärnan i vår affärsverksamhet, vi ställer därför kraven högt på vår personal. Vi ser att framgång ligger i förmågan att samarbeta oavsett hur situationen ser ut. Det är därför viktigt att du är en lagspelare och att du kan hantera stressiga situationer samt att arbeta i ett högt tempo.
Vi söker dig som har viljan att ge det lilla extra i alla situationer, som brinner för service och motiveras av ett högt tempo. Vi letar efter en driven, engagerad och flexibel servitris/servitör som förstår vikten av att arbeta metodiskt och strukturerat.
Du som studerar eller har ett annat deltidsjobb är välkommen att söka tjänsten, men stor del av arbetet är förlagt under dagtid vardagar, så du behöver finnas tillgänglig för arbete även under dessa tider.
DINA EGENSKAPER/KUNSKAPER:
Brinnande intresse för mat, dryck och service
Stresstålighet
Ansvarstagande
Svenska
Engelska
MERITERANDE:
Tidigare erfarenhet av restaurang, hotell, butik eller annat serviceyrke
Kassavana
Kinesiska
SÅ SÖKER DU JOBBET:
Maila ditt CV och personligt brev med foto av dig till doeatvasteras@gmail.com
Märk mailet med "Jobbansökan Servering".
Meddela även när du söker tjänsten om du har någon annan form av sysselsättning och i så fall vilka tider den infaller på.
Publicering sdatum2026-03-12
Lönetyp: Fast och rörlig lön
Var ligger arbetsplatsen?
Köpmangatan 12
72215 VÄSTERÅS
Arbetsgivaren
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: doeatvasteras@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yellow Panda AB
(org.nr 559345-5289)
Köpmangatan 12 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
DO EAT Jobbnummer
9794966