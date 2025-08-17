Serveringspersonal
Spiceit Restaurang AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-08-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spiceit Restaurang AB i Göteborg
Nu söker vi ytterligare en stjärna till vårt team!
Vi söker dig som har minst 3års erfarenhet inom servering. Vi ser gärna att du är ansvartagande och noggrann och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har känsla för service och att du tycker det är kul att arbeta med människor. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo. Vi på Spice arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge bra service till våra gäster.
Vi söker medarbetare på heltid/deltid med ca 15-40 timmar per vecka. Arbetstiderna varierar mellan dagtid, kvällstid, vardagar och helger.
Observera gärna vårt krav på minst 3-års erfarenhet inom servering. Vi undanber oss därför CVn som inte är relevanta till yrket.www.spicesushi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: erica@spicegroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spiceit Restaurang AB
(org.nr 556625-1434)
Kungstorget 14 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Spiceit Restaurang AB Jobbnummer
9461716