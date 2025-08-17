Serveringspersonal

Spiceit Restaurang AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-08-17


Nu söker vi ytterligare en stjärna till vårt team!

Vi söker dig som har minst 3års erfarenhet inom servering. Vi ser gärna att du är ansvartagande och noggrann och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har känsla för service och att du tycker det är kul att arbeta med människor. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo. Vi på Spice arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge bra service till våra gäster.
Vi söker medarbetare på heltid/deltid med ca 15-40 timmar per vecka. Arbetstiderna varierar mellan dagtid, kvällstid, vardagar och helger.

Observera gärna vårt krav på minst 3-års erfarenhet inom servering. Vi undanber oss därför CVn som inte är relevanta till yrket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: erica@spicegroup.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spiceit Restaurang AB (org.nr 556625-1434)
Kungstorget 14 (visa karta)
411 10  GÖTEBORG

Arbetsplats
Spiceit Restaurang AB

Jobbnummer
9461716

