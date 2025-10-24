Senior Testare
2025-10-24
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testare till ett uppdrag inom en pågående digital transformationsresa. Projektet handlar om att implementera en ny Offer Management Platform (OMP), en molnbaserad SaaS-lösning som ersätter ett äldre system.
Som Non-functional Tester blir du en central del i arbetet med att säkerställa systemets prestanda, stabilitet och kvalitet inför pilot och produktionssättning. Du ansvarar för end-to-end-testning av OMP och dess integrationer med omgivande system, med fokus på last-, prestanda- och stabilitetstester. Rollen innebär nära samarbete med Test Lead, utvecklare och integrationsspecialister för att identifiera förbättringsområden och driva teststrategin framåt.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Genomföra icke-funktionella tester (prestanda, last, stabilitet)
Utföra end-to-end-testning av OMP och dess integrationer
Arbeta med Postman och API-testning
Analysera informationsflöden och dataintegrationer
Samarbeta med utvecklingsteam och Test Lead för att säkerställa kvalitet
Bidra till teststrategi, felsökning och förbättringsarbete
Delta i agila ceremonier och dokumentera i Jira/ConfluenceKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av testarbete inom hela utvecklingskedjan
Erfarenhet av icke-funktionell testning (end-to-end)
Erfarenhet av implementering av molnlösningar (SaaS) i större organisationer
Goda kunskaper i Postman och API-testning
Förståelse för dataintegrationer och informationskartläggning
Erfarenhet av agila arbetssätt och verktyg (Jira, Confluence)
Förmåga att arbeta självständigt och proaktivt med teststrategi och kvalitetskontroll
Meriterande
Erfarenhet av ReqTest
Erfarenhet av automatiserade tester
Erfarenhet från retail (kampanjer, rabatter, lojalitetsprogram)
Bakgrund som utvecklare eller integrationsspecialist
Erfarenhet som kravanalytiker, verksamhetsexpert eller Scrum Master
Start: Omgående
Längd: 4 månader (möjlighet till förlängning)
Plats: Stockholm (hybrid, minst 60% på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
