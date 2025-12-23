Segmentsansvarig Sjukhus
Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer? Vi söker en Segmentsansvarig inom sjukhus - en nyckelroll med stort strategiskt ansvar och möjlighet att påverka hur vi utvecklar vårt erbjudande inom byggnation av avancerade vård- och sjukhusanläggningar.
Tjänsten som Segmentsansvarig Sjukhus
Som segmentsansvarig blir du en central funktion i vår marknadsorganisation med fokus på att utveckla och stärka vårt erbjudande inom sjukhussegmentet. Detta är en roll för dig som vill arbeta både operativt och strategiskt samt leda andra. Du är involverad i tidiga kunddialoger, styrgrupper och pågående projekt samt ansvarar för ett team om cirka fem specialiserade medarbetare. Du arbetar långsiktigt med marknad, affärsstrategi samt utveckling av tekniskt stöd inom sjukhus och vårdbyggnader. Du tillsammans med ditt team arbetar nära avdelningarna och våra projektorganisationer, där ni är ett stöd med specialistkunskap kring verksamhetsförståelse hos regionerna, design och utformning av framtidens vårdmiljöer, nyckeltal samt inte minst komplexiteten i installationstäta byggnader.
I rollen ingår att bygga relationer med kunder och samarbetspartners för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga kunderbjudanden. I rollen kommer du även att arbeta med erfarenhetsåterföring genom nätverk och forum såväl internt som externt. Du rapporterar till chef för marknad och segment.
Om enheten Marknad och segment
Enheten Marknad och segment har uppdraget att bidra med spetskompetens inom valda strategiska segment, anbudsstöd, visualisering och samverkan. De strategiska segmenten består av sjukhus, badhus/simhallar, säkerhetsklassade byggnader och bostäder. Inom segmenten finns affärs- och projektutvecklare liksom ledande specialister tex inom design, kalkyl, projektering och produktion. Enheten arbetar med att stödja alla våra sjukhusprojekt över hela landet där några av sjukhusprojekten finns inom den division som är specialiserade på att arbeta specifikt med stora komplexa projekt.
Marknad och Segment har ca 40 medarbetare som sitter i olika delar av landet med majoriteten i Stockholm, Göteborg och Malmö.
För att lyckas och trivas i rollen har du en bakgrund av att arbetat i medelstora och stora sjukhusprojekt antingen på konsult-, entreprenad och/eller byggherresidan, tex inom projektering eller installationsledning. Du har erfarenhet av affärsutveckling och strategiskt marknadsarbete samt en förståelse för vårdverksamhetens behov och krav på avancerad utrustning och installationer.
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och förmåga att skapa sammanhållning även när teamet är geografiskt utspritt. Du har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller motsvarande erfarenhet, och har ett genuint intresse för ledarskap och utveckling. Har du tidigare arbetat som exempelvis projekteringsledare eller byggledare är det meriterande. Tidigare erfarenhet av att utveckla strukturkapital i systemstöd och processer är meriterande.
Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att fatta beslut. Erfarenhet av budgetarbete och digitala verktyg är viktigt, liksom förståelse för projektering och byggprocessen. Svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är krav.
Ytterligare information
Tjänsten är en ersättningsrekrytering där Michael Gustavsson som tidigare haft tjänsten går vidare internt inom NCC till en roll som Marknadschef inom Division Stora projekt. Anställningsort är flexibel där du utgår från något av våra kontor. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Dina medarbetare är placerade på flera av våra kontor runt om i landet och du behöver resa i tjänsten för att träffa kunder, projekt och medarbetare. Tjänsten förutsätter körkort B.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Chef Marknad och Segment Anna Forsberg 0730-73 72 24. För frågor kring processen kontakta HR-specialist Victoria Reeve, 0790-78 79 39. Då annonsen ligger ute över helgerna ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 52-1. Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Varmt välkommen med din ansökan!
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Hos oss finns det goda fortsatta utvecklingsmöjligheter och en stor bredd av vidareutbildningar och möjligheter till en lång karriär inom företaget.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
