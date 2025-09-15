Scrum Master
Skatteverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Är du resultat- och kvalitetsinriktad samt brinner för teamutveckling? Drivs du av att utmana och förbättra arbetssätt, och av att få människor att växa? Trivs du när du får använda din problemlösningsförmåga till att underlätta för teamet att nå sina mål och leveranser?
Vi söker engagerade Scrum Masters till vår it-avdelning.
Hos oss levererar du och ditt team lösningar som förenklar för företag och privatpersoner. Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar i ett agilt team där ni tillsammans ansvarar för både utveckling och förvaltning. I teamet reflekterar ni tillsammans och kommer med förslag på förbättringar och lösningar samt hjälper varandra på ett prestigelöst sätt. Problemlösning och nytänkande är en viktig del av teamets arbete och kännetecknas av förbättrande, respekt, ärlighet och öppenhet. Teamet är tvärfunktionellt, och teamen använder sin bredd och sitt djup genom att lära av varandra inom teamet.
Vårt utvecklingsarbete sker med stöd av ramverket SAFe. Ditt team ingår i ett agilt utvecklingståg där all utveckling för de ingående teamen samplaneras över ett antal iterationer. Arbetet leds av en Release Train Engineer (RTE). Som Scrum Master ansvarar du för att underlätta för teamet att nå tågets mål och leveranser genom att vägleda teamet i överenskomna principer och coacha dem till ett effektivt arbetssätt. Du etablerar goda samarbetsformer med RTE och övriga Scrum Masters i tåget.
Du förbereder och leder planeringar och jobbar aktivt med att underlätta kommunikation, koordination, samordning och samarbete i teamet, mellan utvecklingsteam och med verksamheten. Du har ansvar för teamets kontinuerliga utveckling och kunskapsspridning. Tillsammans skapar du och teamet en kultur som engagerar och framkallar det bästa ur varje medarbetare. Vi arbetar enligt principen "you build it you run it", vilket innebär att teamet har ansvar för både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av system.
Du har frihet och eget ansvar att bidra till nya lösningar. Vi är en stor IT-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Din placeringsort är Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
Du brinner för att få individer och team att växa, och har ett coachande förhållningssätt.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta som Scrum Master
- aktuell och relevant erfarenhet av att coacha team och viktiga intressenter till ett agilt arbetssätt
Det är önskvärt att du har en relevant eftergymnasial it-utbildning och/eller mångårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av systemutveckling. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom en eller flera andra systemutvecklingsdiscipliner så som kravanalys, UX, utveckling (i Java eller .Net) eller test.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Annika van't Hoff, sektionschef annika.vant.hoff@skatteverket.se Jobbnummer
9508103