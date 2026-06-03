Automationselektriker, Sulfatfabriken Skärblacka
Billerud Sweden AB / Elektrikerjobb / Norrköping Visa alla elektrikerjobb i Norrköping
2026-06-03
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På Underhåll säkerställer vi att vår produktionsutrustning fungerar tryggt, effektivt och med högsta möjliga tillgänglighet. Varje dag arbetar våra medarbetare för att skapa stabil drift, utveckla tekniken och hålla en säker arbetsmiljö i världsklass. Vill du vara med och bidra till en hållbar och driftsäker morgondag? Då kan den här rollen vara rätt för dig.
Vi söker nu vår nästa Automationselektriker till Sulfatfabriken i Skärblacka. Hos oss blir du en del av en organisation där nyfikenhet, problemlösning och förbättringsarbete går hand i hand med teknisk kompetens. Du arbetar i en miljö präglad av samarbete, där ni tillsammans driver utveckling och skapar förutsättningar för en stabil och modern produktion.
Som Automationselektriker har du en viktig roll i att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Ditt arbete gör konkret skillnad i vardagen genom att stärka både pålitlighet, säkerhet och hållbarhet i produktionen. Här möter du komplexa utmaningar som ger dig goda möjligheter att utvecklas, både i din yrkesroll och tillsammans med dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Hantera arbetsorder; planera, utföra och avrapportera underhållsinsatser i den löpande verksamheten i enlighet med bästa arbetssätt
Medverka vid bedömning av reservdelsbehov
Stötta Gruppchef i tekniska frågor rörande arbetsområde
Tillsammans med Gruppchef och Beredningstekniker planera insatser vid storstopp, dagsstopp eller andra underhållsrelaterade insatser
Komma med förbättringsförslag och utveckling av arbetssätt och processer inom gruppen och teknikområdet
Teamet du tillhör ansvarar för området Sulfatfabriken, arbete på annat område i fabriken kan förekomma vid exempelvis stopp eller andra situationer som kräver det. Beredskap enligt beredskapsschema ingår i rollen.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Elteknisk/automationsinriktad utbildning på minst gymnasienivå, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning eller erfarenhet.
Erfarenhet av el/automation inom processindustri från exempelvis praktik, sommarjobb eller tidigare anställningar
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har arbetat några år i rollen och är trygg och självgående som Automationselektriker.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som alltid utför ditt arbete med säkerhet i fokus och gillar att samarbeta med andra människor för att nå gemensamma mål. Du är problemlösande, tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken på att lära dig mer och är öppen för nya arbetssätt. Det är viktigt för oss att du har förmåga och intresse för att vidareutbildas inom automationsområdet då den tekniska utvecklingen går snabbt.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Sjöö, Gruppchef El & Automation Sulfat johan.sjoo@billerud.com
eller 072-215 56 78.
Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Alice Brinkhagen på alice.brinkhagen@billerud.com
.
Vi undanber oss förslag från externa rekryteringsleverantörer.
Ansökningsinformation
Varmt välkommen med din ansökan senast den 21a juni.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter, det finns otroligt mycket att lära sig i rollen men även möjlighet till andra roller inom Billerud i framtiden
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rektyeringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt godkänt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974)
Bergslagsvägen 45 (visa karta
)
617 30 SKÄRBLACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946608