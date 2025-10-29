Säljchef För Region Ost Till Veidec
2025-10-29
Detta erbjuds:
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Fältbaserad tjänst
Driva och utveckla försäljningsarbetet tillsammans med ditt team
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av B2B försäljning
Är coachande och har mycket goda ledaregenskaper
Vill bidra till din egen och bolagets fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Som Säljchef är det ditt ansvar att du och ditt team når uppsatta försäljningsmål för regionen. Du kommer att ansvara för teamet i region ost som innefattar Jönköping, Kronoberg, Östergötland & Blekinge. I teamet ingår i dagsläget fem säljare och du ser till att ni är rätt bemannade, både i antal och förmåga, för att nå kommunicerad budget. Det innebär att du fortlöpande arbetar med säljarnas personliga utveckling. Allt för att ge dem rätt förutsättningar att nå sina mål.
I rollen som Säljchef säkerställer du att säljarna i ditt team arbetar enligt de rutiner som finns hos VEIDEC och du ansvarar för att ditt team är rätt utbildade, både när det kommer till försäljning och produkter.
I rollen som Säljchef kommer du coacha & analysera dina säljares arbetssätt samt genomföra sambesök för att lära känna ditt team och VEIDECs kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Egna säljmöte
Delaktig i rekrytering av säljare
Kommunicerar och motiverar säljarnas säljbudget
Genomföra och följa upp medarbetarsamtal
Arbetstider: Arbetet är huvudsakligen förlagt dagtid på vardagar, men innebär också viss flexibilitet utifrån verksamhetens och kundernas behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, med sedvanlig provanställning om sex månader.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse.
Adress till arbetsplats: Du kommer utgå hemifrån, stora delar av tjänsten kommer vara ute på fält tillsammans med ditt säljteam. Vi tror att du bor i Jönköping eller ner mot Kronobergs län, för att på bästa sätt nå ditt säljteam.
Om VEIDECVEIDEC har en övertygelse. En drivkraft som handlar om att kunna hjälpa företag inom industri och verkstad att genomföra en Kemikalieväxling. En växling som innebär att byta ut kemikalier inom rengöring, smörjning, limning & tätning, och hudvård, för att trycka undan produkter som är direkt miljö- och/eller hälsoskadliga. VEIDEC vill aktivt bidra till en positiv hållbar utveckling och en god och säker arbetsmiljö samtidigt som underhålls och reparationsarbetet görs med ett perfekt resultat för våra kunder.
Krav och egenskaperKvalifikationer
Ledarerfarenhet
Teknisk intresserad och/eller bakgrund
Minst 2-3 års erfarenhet från B2B försäljning
Gymnasieutbildning alternativt relevant yrkeserfarenhet
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God datorvana (Officepaketet samt CRM-system)
Meriterande
Erfarenhet av direktförsäljning
Arbetslivserfarenhet från verkstad, industri eller service/reparationsbranschen
Egenskaper Vi ser att du har mycket goda ledaregenskaper och har förmågan på ett positivt och framgångsrikt sätt leda ditt team genom att vara coachande, drivande, och engagerande. Rollen kräver också att du är disciplinerad, självgående, proaktiv och affärsdriven. Att du har mycket god förståelse för affärer och är affärsmässig vilket tillsammans med din analytiska förmåga, sociala kompetens och positiva anda gör att lyckas i rollen som Säljchef. Vidare så är du duktig på att hantera ekonomiska argumentationer och agerar på ett föredömligt sätt både internt men också när det kommer till kundbemötande och service.
Väldigt stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper. Ersättning
Lön: Enligt överenskommelse med VEIDEC.
Förmåner:
Tjänstebil
Tjänstepension
Löpande interna utbildningar
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Efter detta tar VEIDEC själva över delar av processen. Senare i proceessen kan både en ekonomisk och en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck samt digital referenstagning med hjälp av Refensa genomföras.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma goda möjligheter att sälja in sig själva för jobbet.
