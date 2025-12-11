Säljare - Storkund
2025-12-11
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.
Region Mitt Väst inom Division Recycling söker vi nu en säljare som ska bearbeta Dalsland,Bohuslän,Trestad och Skaraborg, där lämplig bostadsort är Vänersborg/Vara eller med pendlingsavstånd från Vänersborg/Vara
I rollen som säljare- Storkund på Ragn-Sells kommer du att arbeta med B2B-försäljning av företagets tjänster mot befintliga och nya nyckelkunder och större konton inom geografin. Fokus ligger främst kring att utveckla några av Ragn-Sells större kundkonton i regionen parallellt med att bearbeta potentiella nyckelkunder i regionen. Initialt är fördelningen mellan bearbetningen av nykund och befintlig kund 30/70. Då du upparbetat din egen kundportfölj kommer fördelningen ligga runt cirka .
Du arbetar med hela säljprocessen där ett stort fokus ligger på att identifiera och kontakta nya kunder. I mötet med kunden agerar du konsultativt och utvecklar kundens miljöhantering och sluter avtal som sedan lämnas över till produktionen. Säljaren ansvarar för att efter en tid följa upp avtal, kundnöjdhet och säljaren utvecklar långsiktiga relationer med beslutsfattare som leder till merförsäljning.
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av framgångsrikt tjänsteförsäljningsarbete B2B. Du har dokumenterat goda försäljningsresultat, erfarenhet av att hålla ihop större affärer och jobba väldigt strukturerat. Även gymnasieutbildning och det är meriterande men inget krav att du har någon form av eftergymnasial säljinriktad utbildning t ex IHM eller Sälj- och Marknadshögskolan som påbyggnad.
Som person är du energisk, affärsmässig, mål- och resultatinriktad och har ett starkt driv för att lyckas med dina affärer. Du är en lagspelare med vana att driva hela säljprocessen själv. Du hittar kreativa vägar för att identifiera nya kunder som du med lätthet kontaktar och bokar möten med. För dig är det självklart att alltid ha många säljprocesser igång för att nå uppsatta mål. Du är kommunikativ, representativ och bra på att skapa och underhålla affärsrelationer och rör dig bekvämt mellan olika miljöer och sammanhang. Vi ser en fördel i att du har goda IT kunskaper då rollen kräver en del administrativt arbete. Du har förmåga att lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt och du hanterar med lätthet olika crm-system och excel.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift och har intresse för miljöfrågor och motiveras av att arbeta i ett företag där du bidrar till en mer hållbar framtid. Tjänsten kräver B-körkort.
Du erbjuds en intressant roll som säljare i ett företag som ligger i framkant inom återvinning och miljö - där dina framgångar som säljare bidrar till kretsloppet och en hållbar miljö. Du blir del i ett kompetent och drivet team, med högt engagemang och god teamanda. Ragn-Sells ingår i en stor koncern, där prestation och ambition borgar för goda utvecklingsmöjligheter.
I denna rekrytering har vi löpande urval och kan bli tillsatt innan sista ansäkningsdag. Så vänta inte med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026.
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
Månadslön . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
