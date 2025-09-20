Säljande Talent Manager
2025-09-20
Är du en driven rekryterare med känsla för affärer? Vill du arbeta i en roll där du får stort ansvar, bygga relationer och bidra med innovativa lösningar? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Talent Manager hos oss på Wabra blir du en nyckelperson i vår tillväxtresa. Du arbetar både med att attrahera och rekrytera rätt kandidater samt att utveckla kundrelationer och driva säljprocesser. Ditt fokus ligger främst på rekrytering inom finans, HR och Business Administration-lösningar, där du matchar rätt kompetens med rätt uppdrag.
Vi söker dig som motiveras av att prestera, gillar att ta dig an utmaningar och som brinner för att hitta kreativa lösningar på våra kunders behov.
Dina arbetsuppgifter
Driva hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till anställning
Bygga, vårda och utveckla kundrelationer
Vara en aktiv part i säljprocessen och bidra till affärsutveckling och nykundsbearbetning
Arbeta målinriktat med både kandidater och kunder
Skapa innovativa lösningar på kundernas bemanningsbehov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering och/eller bemanning
Har vana av att arbeta med säljprocessen, gärna inom bemanningsbranschen
Är lösningsorienterad, självgående och trivs i en resultatdriven miljö
Har god kommunikativ förmåga och gillar att bygga relationer
Motiveras av att prestera och utveckla nya arbetssätt
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där dina idéer får ta plats
Möjlighet att utveckla din karriär inom både rekrytering och affärsutveckling
Ett team med starkt driv och en kultur som uppmuntrar innovation och prestation
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till resultatbaserade incitament
Plats: Göteborg Omfattning: 100%
Urvalsprocessen sker löpande, så tveka inte att ansöka!
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Ecareer AB
