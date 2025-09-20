Säljande Talent Manager

Ecareer AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-20


Visa alla administratörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg, Mölndal, Borås, Lidköping, Halmstad eller i hela Sverige

Är du en driven rekryterare med känsla för affärer? Vill du arbeta i en roll där du får stort ansvar, bygga relationer och bidra med innovativa lösningar? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Talent Manager hos oss på Wabra blir du en nyckelperson i vår tillväxtresa. Du arbetar både med att attrahera och rekrytera rätt kandidater samt att utveckla kundrelationer och driva säljprocesser. Ditt fokus ligger främst på rekrytering inom finans, HR och Business Administration-lösningar, där du matchar rätt kompetens med rätt uppdrag.
Vi söker dig som motiveras av att prestera, gillar att ta dig an utmaningar och som brinner för att hitta kreativa lösningar på våra kunders behov.

Dina arbetsuppgifter
Driva hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till anställning


Bygga, vårda och utveckla kundrelationer


Vara en aktiv part i säljprocessen och bidra till affärsutveckling och nykundsbearbetning


Arbeta målinriktat med både kandidater och kunder


Skapa innovativa lösningar på kundernas bemanningsbehov

Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering och/eller bemanning


Har vana av att arbeta med säljprocessen, gärna inom bemanningsbranschen


Är lösningsorienterad, självgående och trivs i en resultatdriven miljö


Har god kommunikativ förmåga och gillar att bygga relationer


Motiveras av att prestera och utveckla nya arbetssätt

Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där dina idéer får ta plats


Möjlighet att utveckla din karriär inom både rekrytering och affärsutveckling


Ett team med starkt driv och en kultur som uppmuntrar innovation och prestation


Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till resultatbaserade incitament


Plats: Göteborg Omfattning: 100%
Urvalsprocessen sker löpande, så tveka inte att ansöka!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se

Arbetsplats
ecareer

Jobbnummer
9518725

Prenumerera på jobb från Ecareer AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ecareer AB: