Sales Manager Pellets, Stora Enso Wood & Energy
Stora Enso Skog Aktiebolag / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-06-05
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Vill du arbeta i en affärsnära roll där du kombinerar strategiskt tänk med operativt säljfokus? Har du ett starkt affärssinne och motiveras av att bygga långsiktiga kundrelationer som skapar verkligt affärsvärde? Då kan rollen som Sales Manager Pellets vara nästa steg i din karriär. I den här rollen får du ett helhetsansvar för att utveckla försäljningen på den svenska marknaden, med fokus på lönsam tillväxt, hög kundnöjdhet och hållbara affärer.
Som Sales Manager Pellets ansvarar du för ett eget försäljningsområde i Sverige och har ett helhetsansvar för din kundportfölj. Du arbetar nära dina kunder och driver affären framåt genom att identifiera behov, skapa värde och bygga långsiktiga relationer. I rollen är du en central kontaktpunkt för dina kunder och säkerställer att deras behov möts – från första kontakt till uppföljning efter avslutad affär.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Vårda befintliga kundrelationer samt identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Säkerställa hög kundnöjdhet genom proaktiv och lösningsorienterad service
Förhandla, upprätta och följa upp kundavtal
Planera och prognostisera försäljning samt följa upp resultat och nyckeltal
Hantera betalningsbeteenden och kreditgränser
Fungera som länk mellan kund, produktion och supply chain för effektiva flöden
Arbeta aktivt i CRM-system och vår webbshop samt säkerställa att data är uppdaterad och korrekt
Placering för tjänsten är flexibel inom ditt säljområde, som i dagsläget sträcker sig från Sundsvall till Jönköping/Göteborg, vilket innebär resor inom området. Tjänsten rapporterar till Sales Director Pellets.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt affärssinne och erfarenhet av försäljning med eget kundansvar, och som drivs av att utveckla långsiktiga relationer och skapa resultat. Du är en trygg och skicklig förhandlare som driver affärer hela vägen in i mål, och du kombinerar ett kommersiellt mindset med god analytisk förmåga. Du har god förståelse för både försäljnings- och finansiella nyckeltal och använder dessa som grund för att fatta affärsmässiga beslut.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
God kunskap inom avtals- och kontraktshantering
Mycket god kommersiell förståelse och ett affärsdrivet förhållningssätt
Förmåga att arbeta strategiskt, med vana att utveckla, genomföra och följa upp affärsplaner
Ett gott självledarskap med driv, struktur och tydligt målfokus
Tidigare erfarenhet av pelletsförsäljning eller närliggande branscher är meriterande
God systemvana och erfarenhet av digitala arbetssätt, exempelvis CRM och Officepaketet
Flytande i svenska och engelska samt B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast 25 juni.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 – 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sales Director Fredrik Werninger på tel. 076 – 785 16 30 eller mejl: fredrik.werninger@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Stora Enso är en global ledare inom förnybara material med ett starkt fokus på förpackningar. Vårt syfte är att ersätta icke‐förnybara material med förnybara lösningar. Tillsammans med våra kunder utformar och levererar vi konkurrenskraftiga, högkvalitativa förpackningsmaterial och ‐lösningar, tillverkade av färska och återvunna fibrer, vilket påskyndar övergången till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2025 uppgick omsättningen till 9,3 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
#LI-SEFOREST Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog Aktiebolag
(org.nr 556009-5589)
652 01 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
9950469