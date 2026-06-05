Vi söker lärare i biologi och matematik
Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen / Gymnasielärarjobb / Uddevalla Visa alla gymnasielärarjobb i Uddevalla
2026-06-05
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Folkhögskolelärare i biologi och matematik till Naturvetenskapligt basår och allmän kurs
Vill du undervisa engagerade vuxna deltagare som valt naturvetenskapliga studier för att ta nästa steg mot högre utbildning? Trivs du i en miljö där ämneskunskap, pedagogisk frihet och folkbildning möts?
Ljungskile folkhögskola söker nu en lärare i biologi till vårt Naturvetenskapliga basår och matematik på allmän kurs.
Naturvetenskapligt basår är en utbildning för deltagare som vill komplettera behörigheter för vidare studier inom naturvetenskap, teknik och vård. Här möter du nyfikna och målmedvetna deltagare som valt utbildningen för att fördjupa sina kunskaper och skapa nya möjligheter för framtiden.
Som lärare blir du en del av en folkhögskola där bildning, gemenskap och deltagarnas aktiva medverkan står i centrum. Vi värdesätter ämnesövergripande samarbeten, pedagogisk utveckling och ett undervisningsklimat där både deltagare och medarbetare ges utrymme att växa.
Vi söker dig som vill bidra med gedigna ämneskunskaper, pedagogiskt engagemang och ett intresse för hur naturvetenskap och matematik kan göras levande, relevant och tillgängligt för fler.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som biologilärare på naturvetenskapligt basår undervisar du i kurserna biologi 1 och biologi 2 och samverkar nära kollegor på kursen. I tjänsten ingår matematikundervisning på allmän kurs nivå grund, 1 och 2.
Du brinner för biologiutbildningen och vill arbeta med ett tvärvetenskapligt arbetssätt och bidra till kollegial samverkan för ämnesintegrering och tematiskt arbete i exempelvis biokemi. Du är en välstrukturerad pedagog som gärna arbetar processinriktat och tar tillvara deltagarnas idéer för att utforma sin utbildning inom biologi. Det krävs att du har en helhetssyn på naturvetenskap och kan möta deltagare som är kunniga och intresserade. Utbildningen håller ett högt tempo och du har stor pedagogisk frihet.
Som lärare i matematik på allmän kurs möter du deltagare med olika erfarenheter, studiebakgrunder och mål. Undervisningen kombinerar ämneskunskaper med ett relationellt och deltagarorienterat arbetssätt där läraren spelar en viktig roll i att skapa motivation, struktur och framtidstro. Här är det viktigt att du har ett genomtänkt förhållningssätt till vuxna studerande som behöver stöd för att klara matematikstudier. Deltagarna läser i nivåblandade grupper, vilket ställer krav på flexibilitet, tydlighet och förmåga att skapa en tillåtande lärmiljö där olika förutsättningar får plats.
Du bör ha en förankring i folkbildningens bildningssyn och skolans värdegrund. Folkhögskollärarutbildning är meriterande. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete i en dynamisk och varm miljö. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Folkhögskolan hävdar alla människors lika värde och är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter. Bildning är en väg till mognad, insikt och frigörelse. Idégrunden återspeglas i pedagogiken, där deltagarna har stort inflytande på och ansvar för sina studier.
Ljungskile folkhögskola ligger mitt emellan hav och fjäll, med fantastisk utsikt över kilen. Vi vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Demokrati, kultur och globala frågor står högt på vår dagordning, vilket också återspeglar sig i kursutbudet och i allt som händer i skolsamhället.
Närheten till skog och hav gör det lätt att komma ut i naturen. Bredfjället ligger alldeles bakom skolan med milsvida vandringsleder. I havet kan du bada eller paddla kajak.
Skolan tar emot ungefär 280 deltagare och internatet har plats för cirka 90 av dessa.Om tjänsten
Omfattning: 80%
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer: Eftergymnasial utbildning, tre år eller längre
Tillträde: 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Lönetyp: Månadslön
Arbetsplats: Ljungskile folkhögskola, Waldemar Svenssons väg 11, 459 31 Ljungskile
Hur ansöker jag?
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev till biträdande rektor Saied Roshan.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Ansök senast 2026-06-18.Kontaktuppgifter för detta jobb
Saied Roshan
Telefon: 0522-68 69 11, 0736-44 65 11
E-postadress: saied@ljungskile.org
Facklig företrädare
Radka Pekarova (Sveriges lärare)
Telefon: 0736-44 65 55,
E-postadress: radka.pekarova@ljungskile.org Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: saied@Ljungskile.org Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen
, https://www.ljungskile.org/vi-soker-larare-i-biologi-och-matematik/
Valdemar Svenssons väg 11 (visa karta
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459 31 LJUNGSKILE Arbetsplats
Ljungskile folkhögskola kurs & konferens Kontakt
Saied Roshan saied@ljungskile.org Jobbnummer
9950473