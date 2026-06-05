Barnskötare till Stallängens förskola, vikariat
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2026-06-05
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Är du en positiv och relationsskapande person som är utbildad barnskötare? Tveka då inte att söka tjänsten hos oss!
Om tjänsten
Vi söker nu en barnskötare till Stallängens förskola i Tidaholms kommun. Tjänsten är en delad tjänst där du kommer få arbeta på två avdelningar. Tillsammans med dina kollegor kommer du vara med och utveckla utbildningen enligt Läroplanen. Du arbetar alltid med barnets bästa i fokus. Kunskap och delaktighet är ledord i vår undervisning och vi erbjuder barnen "Nya upptäckter - varje dag!" Detta betyder att du som barnskötare är en medforskande vuxen och är lyhörd för barnens intressen och behov.
Lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du arbetar i rollen aktivt för att skapa stimulerande och utvecklande lärmiljöer. Detta möjliggörs genom gemensamma kollegiala reflektioner där vi möter och förvaltar varandras tankar som bidrar till att vi växer i var och ens profession.
En dag på förskolan är fylld av olika möten mellan barn och pedagoger. Varje möte är betydelsefullt och en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi vill därför ta vara på detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och tycker om att anta utmaningar. Du är positiv och har förmåga att sprida arbetsglädje. Att skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare är viktigt för dig.
Vidare har du som barnskötare ett gott förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor som präglas av tron på allas lika värde och att alla vill och kan. Vi vill att du är en driven person som tar egna initiativ och är ansvarsfull.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du tillsammans med dina kollegor utvecklar utbildningen enligt läroplanen. Du får en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten avser ett vikariat på heltid till och med 2026-10-17, med möjlighet till förlängning. Tillträde sker omgående.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-06-26.
Du som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbLivet
i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26a (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Rektor
Evalena Svensson eva-lena.svensson@tidaholm.se +46502606956 Jobbnummer
9950472