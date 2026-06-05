Compliance Officer till Hanza
The Finance Family AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-05
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HANZA är en internationell tillverkningskoncern, noterad på Nasdaq Stockholm, med verksamhet i Europa, Asien och Mellanöstern. Vi hjälper kunder att förenkla sina leverantörskedjor genom att kombinera flera tillverkningsteknologier med rådgivningstjänster.
Vi växer, både organiskt och genom förvärv, och verkar i en allt mer komplex regulatorisk miljö. Våra kunder, banker och partners ställer höga krav på compliance, särskilt inom områden som sanktioner, internationell handel, dataskydd och affärsetik.
Nu söker vi en Compliance Officer som bygger struktur, skapar tydlighet och får det att fungera i praktiken.
Om rollen
Det här är en ny roll med koncernövergripande ansvar för att etablera och utveckla HANZA:s arbete inom compliance.
Idag finns kompetens, initiativ och ansvar för compliance på flera håll, men saknar en sammanhållen struktur. Din uppgift är att sätta riktning, bygga ramverk och säkerställa att compliance fungerar i en decentraliserad organisation.
Du jobbar nära CFO och ledning, och i tät dialog med verksamheten globalt. I rollen stöttar, utmanar, utbildar och följer upp compliance-arbetet i organisationen,
Ditt uppdrag innebär att du:
• bygger upp och implementerar ett koncerngemensamt compliance‐ramverk
• sätter struktur och metoder för sanktionskontroller av kunder, leverantörer och andra affärspartners
• arbetar med områden som antikorruption, dataskydd, etik och regelverk
• följer regulatoriska förändringar och omsätter dem till praktiska och fungerande arbetssätt
• utbildar organisationen och bygger förståelse för compliance i en decentraliserad miljö
• hanterar och bedömer komplexa complianceärenden och riskfall, inklusive incidenter och utredningar. Detta kan självklart även vara med externt stöd och rådgivning.
• Stödjer verksamheten i dialoger med banker, kunder och leverantörer i compliancefrågor.
• tar fram rapportering och underlag till ledning and andra intressenter
• deltar i förvärv och etablering i nya marknader med fokus på compliance och risk
Du leder utan personalansvar, men med ett tydligt mandat att sätta ramar och driva förändring.
Tjänsten är baserad i Kista och du tillhör Finance-organisatonen där Lars Åkerblom är CFO.
" Det här är en ny roll som är strategiskt viktig för Hanza – compliance kan avgöra företags framgång, säger Lars.
Så funkar det i praktiken
HANZA är decentraliserad organisation där ansvar och befogenhet ligger nära affären och besluten fattas lokalt. Det innebär att din framgång i rollen till stor del handlar om din förmåga att få saker att fungera i verkligheten. Inte genom att bara skriva policies och regelverk, utan genom att göra dem praktiska och användbara.
Du har många kontaktytor, både i Sverige och internationellt. Frågorna är ofta komplexa, ibland utan självklara svar. Det är också det som gör rollen intressant.
Vem du är
Du har bred erfarenhet av compliance i en internationell verksamhet och är van vid att inom flera områden. Du har god kunskap om sanktionskontroller och due diligence, men framför allt vet du hur man omsätter regelverk till fungerande arbetssätt i praktiken.
Du har erfarenhet av att bygga struktur och utveckla processer, gärna i en miljö där mycket behöver sättas från grunden. Erfarenhet från tillverkande industri eller liknande komplex verksamhet är meriterande.
Som person är du pragmatisk, tydlig och trygg i dina bedömningar. Du driver ditt arbete framåt med eget initiativ och har lätt för att få med dig organisationen. Du är också bekväm med att hantera gråzoner och göra avvägningar i komplexa situationer.
Varför HANZA
• Du får bygga upp funktionen från grunden och sätta din prägel.
• Du får arbeta nära ledningen i en strategiskt viktig roll
• Du blir en nyckelperson i ett bolag där compliance är affärskritiskt
• Du verkar i en internationell miljö med komplexa och utmanande frågeställningar
• Du är med på en fortsatt tillväxtresa genom expansion och förvärv
Varmt välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om HANZA: https://hanza.com/sv/
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:
Magnus Åberg, 070-981 77 51 magnus.aberg@financefamily.se
Maria Dahl, 0720-393840 maria.dahl@financefamily.se
P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, xxxxx, men det går bra att söka tjänsten så länge annonsen finns på The Finance Familys hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Torshamnsgatan 35 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Hanza Jobbnummer
9950488