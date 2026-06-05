Administratör till mottagningsenhet
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-06-05
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Mottagningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att vara en gemensam ingång för socialnämndens myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg. Till enheten kan man vända sig om man behöver hjälp i en socialt svår situation eller vill göra en anmälan om man känner oro för någon. Mottagningsenheten ansvarar för att nya anmälningar och ansökningar tas emot, handläggs och bedöms. Vid behov av vidare utredning och stöd fattas beslut om utredning, vilken överlämnas till utredningsenheter. Vid behov av akuta skyddsåtgärder sker detta i nära samarbete med interna och externa samverkanspartners.
Vi är en arbetsgrupp på 23 medarbetare fördelat på enhetschef, 1:e socialsekreterare, socialsekreterare samt administratörer. Du blir en av två administratörer på enheten, där ni främst har gemensamma arbetsuppgifter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som administratör på enheten får du möjlighet att bidra till ett viktigt och meningsfullt socialt arbete. Du kommer att arbeta med flera olika arbetsuppgifter och uppdraget som administratör är en viktig central del i arbetet vi gör tillsammans. En stor del av det dagliga arbetet är att vara ett administrativt stöd till alla på enheten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Registrera skriftligt inkomna orosanmälningar
• Bevaka enhetens funktionsbrevlåda
• Hantera och registrera inkomna handlingar
• Registrera beslut och domar
• Ge administrativt stöd till socialsekreterare i handläggningsprocessen
• Hantera fakturor, beställningar och inköp
• Organisera fysiska akter och arkiv
• Samarbete med samverkanspartner, intern inom kommunen och andra myndigheter/kommuner samt med medborgare
I rollen kan du du även behöva stötta andra enheter inom socialtjänsten med administrativa uppgifter vid t ex frånvaro eller när andra enheter har behov av extra stöd.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du:
• Gymnasieutbildning inom administration eller ekonomi, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst två års erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor eller myndighet
• Erfarenhet av fakturahantering
• Mycket god datavana samt erfarenhet av arbete i olika IT-system
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket både muntligt och skriftligt
• Körkort B
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av Treserva och Proceedo.
Som person har du ett stort engagemang och intresse för att ge stöd till dina kollegor. Du planerar, strukturerar och prioriterar självständigt och effektivt. Du behöver ha lätt för att skifta fokus med kort varsel och ställa om din planering, då sådana situationer kan uppstå.
Du arbetar rättssäkert och förhåller dig till de lagar och riktlinjer som styr vårt uppdrag. Du ser möjligheter istället för problem, tar initiativ och bidrar med egna idéer. I arbetslaget stöttar du dina kollegor, delar med dig av dina erfarenheter och din kunskap samt har ett serviceinriktat förhållningssätt.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringen.
Välkommen att bli en av oss!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se 026 - 17 89 26 Jobbnummer
9950486