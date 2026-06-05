Ekonom till Södertälje kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Södertälje Visa alla controllerjobb i Södertälje
2026-06-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Ekonom / Controller till Södertälje kommun
Vill du arbeta i en strategisk och verksamhetsnära roll där du får bidra med analyser, uppföljning och ekonomisk styrning i en samhällsviktig organisation? Vi söker nu en ekonom/controller till Södertälje kommun.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
I rollen som ekonom/controller arbetar du nära verksamheten och stöttar chefer och projekt med budget, uppföljning och ekonomiska analyser. Du bidrar till att säkerställa god ekonomisk styrning och utvecklar processer för planering och uppföljning.
Du blir en del av ett engagerat team där ni tillsammans arbetar för att nå verksamhetens mål och skapa långsiktigt värde. Rollen innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta fram budget, prognoser och ekonomiska uppföljningar
Analysera ekonomiskt utfall och identifiera avvikelser
Ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledning
Medverka i bokslutsarbete och periodavslut
Stötta verksamheten i ekonomiska frågor
Bidra till utveckling och förbättring av ekonomiska processer
Krav för tjänsten
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av budget, uppföljning och prognosarbete i en större organisation
Goda kunskaper i redovisning
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet
Erfarenhet av ekonomisystem (exempelvis UBW/Agresso, Raindance eller Visma)
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god engelska
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Erfarenhet av projektredovisning och extern finansiering (t.ex. Tillväxtverket, ESF, Vinnova)
Erfarenhet av att utveckla ekonomiska styrmodeller och processer
Erfarenhet av arbete i komplexa organisationerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad med god förmåga att se helheten
Självständig och ansvarstagande i ditt arbete
Samarbetsinriktad och kommunikativ
Drivande och lösningsorienterad
Prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt
Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har förmågan att omsätta ekonomisk information till tydliga beslutsunderlag.
Du erbjuds
Här får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig organisation där din kompetens gör skillnad på riktigt. Du blir en del av ett professionellt team med högt engagemang och får en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Uppdraget är en konsultanställning med omgående start, till 2027-07-31 med en omfattning på 100 %.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef via email livija.bekkhus@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858933-2039068". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Södertälje stadshus (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9950476