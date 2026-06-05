B2B Säljare till Rotakorn Electronics
Skill Kompetenspartner AB / Säljarjobb / Åtvidaberg Visa alla säljarjobb i Åtvidaberg
2026-06-05
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Tycker du att försäljning är som roligast när du får utveckla relationer, skapa förtroende och se affärer växa över tid?
Rotakorn Electronics söker nu en B2B Säljare till rollen som Sales Representative. Här får du möjlighet att bygga upp din egen kundportfölj, utveckla långsiktiga kundrelationer och vara med på en spännande tillväxtresa i ett entreprenörsdrivet bolag.
Du kommer in i en roll där det redan finns en etablerad kundbas att arbeta med. Flera av kunderna har tidigare handlat av Rotakorn, vilket ger dig goda möjligheter att återuppta dialoger och utveckla befintliga affärer. Samtidigt förväntas du aktivt söka upp och skapa relationer med nya kunder för att bygga upp din egen kundportfölj.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Rotakorn Electronics är en oberoende distributör av elektronikkomponenter med kunder och leverantörer över hela världen. Sedan 1990 har Rotakorn hjälpt företag att skapa effektiva och hållbara leveranskedjor genom hög service, stark affärsförståelse och långsiktiga relationer.
Rotakorn är idag cirka 30 medarbetare och fortsätter att växa. Här kombineras det mindre företagets entreprenörsanda med den internationella affärens möjligheter. Du blir en del av ett engagerat team där idéer uppskattas, initiativ uppmuntras och där varje medarbetare har möjlighet att påverka.Arbetsuppgifter
Som Sales Representative blir du en viktig del av vårt säljteam. Ditt uppdrag är att utveckla affären genom att skapa nya möjligheter hos både befintliga, tidigare och nya kunder.
Under din första tid i rollen kommer fokus främst att ligga på att återaktivera kundrelationer, identifiera behov och bygga långsiktiga samarbeten som skapar värde för både kunden och Rotakorn. Det ger dig möjlighet att lära känna våra produkter, kunder och arbetssätt samtidigt som du bygger erfarenhet inom uppsökande försäljning.
Du får möjlighet att bygga upp din egen kundstock genom att utveckla befintliga relationer och successivt arbeta med att skapa nya affärer och kundkontakter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och återaktivera tidigare kunder
Identifiera nya affärsmöjligheter
Genomföra kundmöten via telefon, digitalt och på plats hos kund
Presentera lösningar och skapa affärsförslag
Ta fram offerter och driva affärer till avslut
Bygga långsiktiga kundrelationer
Delta på mässor, kundevent och nätverksträffar
Samarbeta nära kollegor inom försäljning och inköp
Hos oss vinner laget tillsammans
På Rotakorn tror vi att de bästa resultaten skapas när människor hjälps åt.
Därför arbetar vi med en gemensam provisionsmodell där alla bidrar till samma mål. Vi delar erfarenheter, hjälper varandra framåt och firar framgångar tillsammans. För oss är det viktigare att laget lyckas än att enskilda individer tävlar mot varandra.
Du kommer att arbeta nära vår försäljningschef Sebastian Blom och övriga kollegor i teamet som stöttar dig i din utveckling och ger dig förutsättningarna att lyckas.Profil
Vi söker dig som tycker om att skapa relationer och som drivs av att utveckla affärer över tid.
Du är nyfiken, initiativtagande och gillar att arbeta mot tydliga mål. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att samarbeta med andra för att nå gemensamma framgångar.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av försäljning eller annan roll med mycket kundkontakt inom B2B
Vana av att arbeta mot mål och skapa resultat
God kommunikativ förmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
Det är meriterande om du har erfarenhet av uppsökande försäljning, CRM-system eller säljutbildning. Har du dessutom goda kunskaper i fler språk än svenska och engelska ser vi det som ett extra plus. Det viktigaste är dock din inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas.
Därför söker säljare sig till Rotakorn
✔ Du bygger upp din egen kundportfölj över tid
✔ Gemensam provisionsmodell som uppmuntrar samarbete istället för intern konkurrens
✔ Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
✔ Möjlighet att utvecklas vidare till Key Account Manager
✔ Ett växande bolag där du kan påverka både din roll och din framtid
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Rotakorn med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 21 juni 2026.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35. #LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851134-2039041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
597 30 (visa karta
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597 30 ÅTVIDABERG Jobbnummer
9950468