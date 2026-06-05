KAM-säljare - Vansbrosimningen
Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-06-05
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- Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges viktigaste sommarevenemang Vansbrosimningen – vi förenar människor, aktörer och engagemang kring öppet vatten med fokus på glädje och trygghet av att vara i vatten!
Vansbrosimningen som är en del av En Svensk Klassiker och söker nu en Key Account Manager – till kommersiella partnerskap.
Det här är mer än ett jobb. Det är en möjlighet att bidra till något som gör verklig skillnad. Vansbrosimningen är inte bara en idrottsklassiker med sina 76 år som arrangör – det är en samlande kraft för människor, aktörer och engagemang kring öppet vatten. Samtidigt är evenemanget en motor för lokal utveckling, besöksnäring och stolthet i Vansbro och Dalarna.
Vi söker en senior, relations- och affärsdriven Key Account Manager som vill ta en nyckelroll i vårt kommersiella arbete. Du ansvarar för att utveckla, förvalta och maximera värdet av partnerskap – med företag och organisationer som vill bidra till både affärsnytta och samhällsnytta.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ansvara för relation och affärsutveckling med utvalda strategiska partners. Arbetet sker i nära samarbete med En Svensk Klassikers partnerarbete
• Sälja nya, och utveckla befintliga partnerskap
• Identifiera nya affärsmöjligheter där kommersiella mål möter hållbarhet och samhällsansvar
• Vara en tydlig ambassadör för Vansbrosimningens värderingar i externa sammanhang
Vi tror att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av värdedriven B2B-försäljning eller Key Account Management på senior nivå
• Har en stark förståelse för hur partnerskap kan skapa värde inom hållbarhet, folkhälsa, samhällsutveckling och varumärkesbyggande
• Är en strategisk och förtroendeingivande relationsbyggare som kan förena affär och mening
• Gärna har erfarenhet från idrott, samhällsprojekt eller sponsring
• Drivs av att skapa samarbeten som bidrar till något större än bara exponering
Du blir en del av ett engagerat team med stark lokal förankring och en tydlig ambition att bidra till ett mer simkunnigt och tryggt Sverige. Tjänsten är en 50% visstidsanställning med start i höst till 2027 års event, med ambitionen att förlängas. Ansök omgående, då urval kan ske löpande.
Frågor besvaras av Tomas Viker, Generalsekreterare Vansbrosimningen, tomas.viker@vansbrosimningen.se
.
Välkommen att vara med och utveckla ett evenemang som inspirerar till en trygg och lustfylld vistelse i och på vatten.
Vansbrosimningen är Sveriges största öppet vatten-evenemang och en klassisk folkfest i Vansbro, Dalarna, med simning i Vanån och Västerdalälven. Evenemanget startade 1950 och samlar i dag över 10 000 deltagare per år på distanser från 25 meter till 10 000 meter, för barn, motionärer och elit.
Huvudloppet Vansbrosimningen är 3 000 meter – 2 000 meter medströms i Vanån och 1 000 meter motströms i Västerdalälven – och ingår i En Svensk Klassiker.
Verksamheten arrangeras av Vansbro AIK Simklubb, en ideell förening där överskottet går tillbaka till föreningslivet i Vansbro kommun.
Mer information, lopp, startlistor, resultat, statistik och anmälan finns på Vansbrosimningens officiella webbplats: www.vansbrosimningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
(org.nr 559069-9632)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Generalsekreterare Vansbrosimningen
Tomas Viker tomas.viker@vansbrosimningen.se Jobbnummer
9950485