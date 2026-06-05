Clockwork söker mekaniker till kund
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gotland Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gotland
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
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, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad och noggrann mekaniker som vill bli en viktig del av vårt team. I rollen ansvarar du för att hantera både inkommande och utgående material samt säkerställa att allt matrial kontrolleras noggrant vid ankomst. Du arbetar löpande med mindre reparationer och bidrar till att åtgärda fel på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. En stor del av arbetet innebär även service och underhåll av maskiner och utrustning.
Vi ser att du trivs i en praktisk roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, och där din tekniska förståelse och noggrannhet kommer till sin rätt.Profil
Vi ser att du som söker har genomgått en gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har mekanikerutbildning eller liknande teknisk utbildning. Alternativt kan du också fått din kunskap via erfarenheter i liknande roller. Vidare är det önskvärt om du har erfarenhet av att arbeta med reparation av liftar och anläggningsmaskiner. Det är ett krav att du har grundläggande datorvana, truck kort, hjullastarkort samt B-körkort. Eftersom rollen innebär en hel del kundkontakt med många kontaktytor ser vi att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Som person är du prestigelös, har hög servicenivå och nyfikenhet att förstå kundens affär. Du levererar med hög kvalitet, arbetar proaktivt och tidseffektivt. Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
Vid frågor hör av dig till Beatrice Lindgren Thalén beatrice.lindgren.thalen@clwork.se
0708215320 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Portgatan 3 (visa karta
)
633 42 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Bemanning & Rekrytering Kontakt
Beatrice Lindgren Thalén beatrice.lindgren.thalen@clwork.se Jobbnummer
9950481