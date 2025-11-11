Registrator
2025-11-11
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Administrativa avdelningen ansvarar för verksamhet och processer inom juridik, ekonomi, arkiv och service och är fördelade på tre enheter.
Arkiv- och serviceenheten består av chef och nio medarbetare. Vi arbetar med informationsförvaltning (diarium, och arkiv) samt service i form av lokalförsörjning, fysisk säkerhet, administrativt stöd samt växel och reception. Därutöver bidrar enheten med stöd i handläggningen av Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudansvar är den löpande registreringen av allmänna handlingar och tillhörande registervård.
Du och sex kollegor bildar en arbetsgrupp som arbetar med myndighetens informationshantering. I arbetsgruppen ingår rollerna registrator, informationscontroller, kvalificerad administratör samt verksarkivarie.
I denna tjänst ingår bland annat följande arbetsuppgifter;
- postöppning samt hantering av myndighetens e-post
- registrering av inkommande, utgående och upprättade allmänna handlingar
- bemanning av registraturen under expeditionstid vilket innebär kontakter med anställda och allmänhet.
- hantering av begäran om allmänna handlingar
- kontroll och avslut av ärenden
- framtagande av information om pågående och avslutade ärenden
- ta fram statistik över pågående och avslutade ärende (t.ex. JK-listan)
Utöver detta kan arbetsuppgifter tillkomma utifrån de behov som finns i verksamheten
Informationscontrollers arbetar i första hand med att utveckla HaV:s informationshantering vilket innebär implementeringen av nya arbetsflöden med stöd av vårt ärendehanteringssystem samt utveckling av mallar. Vid behov stöttar kollegorna även i arbetet med registrering av allmänna handlingar och tillhörande registervård.
Verksarkivarien arbetar i första hand med utveckling av vår förmåga att arkivera digitalt, samt i dialog med dig och övriga i informationshanteringsteamet utveckla myndighetens klassificeringsstruktur och informationshanteringsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant avslutad eftergymnasial utbildning, gärna inom arkiv- och informationshantering, offentlig förvaltning eller motsvarande kompetens för tjänsten förvärvat på annat sätt. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt mycket god vana av att använda och lära dig nya IT-stöd i arbetet.
Du har erfarenhet som registrator inom offentlig verksamhet eller motsvarande erfarenhet för tjänsten förvärvat på annat sätt. Meriterande är om du slutfört eftergymnasial registratorsutbildning eller utbildning inom offentlighet- och sekretess, GDPR, offentlig administration (förvaltningsrätt) eller motsvarande kompetens för tjänsten förvärvat på annat sätt.
För att lyckas med uppdraget krävs att du är en serviceinriktad person som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar men är också flexibel till vad som krävs i stunden. I den här rollen är det även viktigt att du är noggrann och att du arbetar utifrån den statliga värdegrunden. Du är kommunikativ och tycker om att arbeta i grupp samt är pedagogisk och professionell när du hjälper handläggare och allmänhet.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning upp till ett år med placering i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 33 000: - - 38 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Vi erbjuder viss möjlighet till distansarbete. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras då befattningen innebär viss hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
