Redovisningsekonom Till Centrala Göteborg
2025-12-23
Vi söker nu en redovisningsekonom för ett vikariat på cirka 8-9 månader till ett företag med kontor i centrala Göteborg. Tjänsten erbjuder en bred och utvecklande roll med start gärna i början av januari.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Vår kund är ett etablerat och välrenommerat företag med kontor i centrala Göteborg. Här erbjuds en trivsam arbetsmiljö med nära samarbete mellan kollegor och korta beslutsvägar. Företaget befinner sig i en stabil fas och söker nu en redovisningsekonom för ett vikariat.
I rollen som redovisningsekonom får du en bred och varierad tjänst där du ansvarar för företagets löpande redovisning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Löpande redovisning
• Månadsbokslut
• Kund- och leverantörsreskontra
• Momsredovisning
• Rapportering till Skatteverket
• Övrigt förekommande redovisningsarbeteProfil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som redovisningsekonom och som trivs i en bred roll med eget ansvar. Du är noggrann, strukturerad och har god förståelse för redovisningsprocesser.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av Dynamics 365 är meriterande
• Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
Framgångsfaktorer
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsorienterad, prestigelös och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och rutiner.
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).
START: Mitten januari 2026
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Tina L Kimming, 0723-090877
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-01-31
Tjänsten är en hyra där du kommer att bli anställd av oss på Resultat och uthyrd till kund. Låter detta som något för dig? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpandet. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tina L Kimming, 0723-090877
