Praktiska gymnasiet Malmö, Limhamn söker elevassistent
2025-08-07
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Malmö, Limhamn erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Bygg- och anläggning, El- och energi, Frisör- och stylist, Naturbruk och Transport- och fordon. I dagsläget har skolan ca 300 elever och ungefär 50 medarbetare.
Det här erbjuder vi dig
Som elevassistent hos oss på Praktiska Gymnasiet Limhamn arbetar du för att ge stöd till elever både i och utanför klassrummet, för att hjälpa dem att klara skolarbetet och utvecklas socialt. Arbetet är individanpassat och kan inkludera både hantering av konflikter och att hjälpa till med studieteknik. Som elevassistent hos oss samverkar du med lärare och annan skolpersonal för att skapa en trygg och stödjande miljö så eleven ges möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt.
Det här söker vi hos dig som person
• Lyhördhet: Kunna identifiera och svara på elevens behov och önskemål.
• Tålamod: Ha tålamod och förståelse för elever som behöver extra stöd.
• Flexibilitet: Kunna anpassa sig till olika situationer och elevers behov.
• Samarbetsförmåga: Kunna samarbeta effektivt med skolpersonal och föräldrar.
• Professionellt förhållningssätt: Upprätthålla en professionell relation med eleverna
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Snarast
Placeringsort: Malmö Limhamn
Anställningsform: Visstidsanställning 50% med möjlighet till utökning
Sista dag att ansöka är
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag dock senast den 7/9.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med:
Rektor: Susanne Haapala, 0703- 99 47 23, susanne.haapala@praktiska.se
Biträdande rektor: Ellen Ågren, 0761-01 48 46, ellen.agren@praktiska.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
