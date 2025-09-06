Praktik Digitalmarknadsföring
2025-09-06
Vi är ett företag som konstruerar och tillverkar styrutrustningar inom tillverknings industri .Vi är långsiktiga och kontinuerligt utvecklas och skapar positiv förändring inom kund- och medarbetarupplevelser.
Vad du kommer att få göra
Hos oss kommer du få arbeta brett med bland annat hemsida, skapa content, sociala medier, digital kommunikation, skrivande och SEO. Det är därför möjligt att få lära sig mer om allt från paid ads, redigering, media eller varumärkesstrategier eller något annat du är extra intresserad av.
Vem är du?
Du studerar en kandidat/master (eller yrkeshögskola) inom marknadsföring, kommunikation, digital marknadsföring eller liknande.
Du är social, driven, gillar utmaningar och att jobba brett.
Du brinner lite extra för content creation och skrivande.
Det är meriterande om du har förkunskaper inom webbdesign och SEO. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
