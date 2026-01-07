Platschef till Ringhals Kärnkraftverk, Väröbacka
2026-01-07
Vill du leda och utveckla verksamheten på en unika arbetsplatser? Vi på Svevia söker just nu en Platschef som tar ansvar för den dagliga driften och långsiktiga planeringen inom ramen för Svevias uppdrag på Ringhals Kärnkraftverk i Väröbacka.
Rollen som platschef
I rollen som platschef för Svevias verksamhet på Ringhals är du primärt ansvarig för den dagliga driften, du blir en nyckelsperson inom ramen för detta uppdrag och kommer ha det övergripande ansvaret för projektets ekonomi, planering och kvalitet. Du leder arbetet tillsammans med en arbetsledare och ett team på cirka 10-12 yrkesmedarbetare. Rollen innebär att:
Säkerställa att tidsramar, budget och inköp följs
Ansvara för produktionsstyrning och ekonomiuppföljning
Ha nära kontakt med kund och underleverantör för att bibehålla vårt långvariga förtroende
Driva långsiktig planering och utveckling av verksamheten
Hos oss är säkerheten viktig i alla våra projekt och åtagande och du som platchef är ansvarig för att såväl Svevias som Ringhals säkerhetsföreskrifter följs.
Karaktären och bredden på projekten som vi ansvarar för inom ramen för detta uppdrag skiljer sig från de som vi inom division Anläggning vanligtvis arbetar med. Hos oss på Svevia är ledarskapet en viktig del - att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång.
Vi söker dig som:
Har god social förmåga och trivs med en projektledande roll, du kommer att ha ett stort kontaktnät med beställare och andra intressenter inom ramen för vårt uppdrag därav är det naturligt för dig med många kontaktpunkter i din roll. Stort fokus som platschef kommer vara att utifrån projektens olika art - leda och följa upp. Vi tror att du kanske tidigare arbetat som exempelvis byggledare inom byggsektorn eller en liknande roll. Du har också tidigare haft personalansvar i din roll och du känner dig trygg i ditt ledarskap. Därutöver ser vi att du:
Har förståelse för budgetarbete och prognoser
Har god IT-vana och erfarenhet av Microsofts programvaror
Har B-körkort
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är kunskaper inom betongrenovering och betongklass I/II.
Din personlighet är viktig för oss!
Du är en trygg ledare som kombinerar struktur med affärsförståelse. Du trivs med att ta ansvar och har vana att hålla ihop projekt från start till mål. Eftersom planer ibland förändras ser vi att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig, samtidigt som du behåller ett lösningsorienterat och affärsmässigt fokus med kundvärde i centrum. Du har ett kommunikativt arbetssätt och samarbetar för att nå bästa resultat tillsammans med andra. I ditt ledarskap är kommunikation och delaktighet en självklarhet.
Vad erbjuder vi dig?Du får en viktig roll i en verksamhet som satsar stort och smart. Du blir del av en laganda där vi stöttar och utmanar varandra, tar ansvar och jobbar mot gemensamma mål. Vi bygger en organisation med långsiktighet, trygghet och kvalitet i fokus. Hos Svevia får du möjlighet att påverka, utvecklas - och göra skillnad på riktigt.
Placeringsort är Ringhals Kärnkraftverk i Väröbacka.
Redo att ta nästa steg? Då vill vi gärna få chansen att berätta mer om hur din framtid kan se ut hos oss.
En del av något större
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll. Och det är på riktigt!
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Som vi redan nämnt ser vi det som en självklarhet att du ska leda genom dina medarbetare! Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat.
Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll samt ett säkerhetssamtal kopplat till att arbetsplatsen är ett skyddsobjekt - detta samtal är något som sköts av parter utanför Svevia.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 18 januari. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Viktor Bergman på viktor.bergman@svevia.se
eller om du har frågor om processen kan du kontakta Talent Acquisition Business Partner, Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
