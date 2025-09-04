Platschef
Vi behöver bli fler Brixare - är du den vi söker?
Just nu söker vi en platschef till Jönköping.
Vi behöver förstärka vårt team i Jönköping och söker dig till vårt gäng! Du ansvarar för genomförandet, personal, arbetsmiljö, administration och ekonomi. Brixly arbetar mot såväl privata som kommunala beställare.
DIN PROFIL
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har minst 5 års erfarenhet från en liknande roll, men viktigast av allt är din inställning och din personlighet. Du har en bred byggteknisk kunskap i ryggen och erfarenhet av att ha personal- samt ekonomiansvar. Som person är du lösningsorienterad och drivs av att leda och entusiasmera dina medarbetare. De administrativa delarna av rollen ser du som en självklarhet precis som säkerhet på arbetsplatsen vilket du prioriterar och sätter främst i dina projekt. Du har kunskap från kalkylering till färdigställande och arbetar strukturerat. Som den vana relationsbyggare du är har du självklart alltid ett personligt bemötande och affärsmässigt tänk när du träffar kunder och samarbetspartners till Brixly.
God datorvana och erfarenhet från branschens olika system, körkort samt goda kunskaper i svenska är ett krav.
Tjänsten är en på heltid. Din arbetsplats växlar mellan aktuella projekt och du utgår från vårt kontor i Jönköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
KORT OM BRIXLY
Brixly är ett värderingsdrivet byggföretag. Vi utgår från tre ord: laganda, ansvar och personlighet. De ger oss riktning och mening på vår resa framåt. Vi är branschens starkaste lag, vi tar ansvar för varandra och andra och vi är enkla och tydliga oavsett roll; som partner, kollega och arbetsgivare.
Brixly AB har 482 anställda i det egna bolaget varav hälften är egna yrkesarbetare. Brixly är ett västsvenskt bolag. Vår marknad sträcker sig från norska gränsen och Dalsland ner till nordvästra Skåne, in mot Kronobergs län, Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro. 2024 omsatte Brixly AB 2,6 miljarder kronor och hade ett resultat på ca 60 miljoner kronor före skatt. Bolagets säte är i Mölndal.
ANSÖKAN
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt, använd formuläret nedan. Senast den 19 oktober vill vi få din ansökan.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Entreprenadchef Isak Danell, isak.danell@brixly.se
eller 0725-98 52 35.
