Planingenjör
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Samhällsplanering
2026-02-16
Beskrivning
Vill du bidra till ett växande och hållbart Ljusdal? Hos oss på Samhällsplanering arbetar vi strategiskt med samhällsplanering, bostäder och etableringar för att skapa ett mer attraktivt Ljusdal.
Enheten består av 11 medarbetare inom samhällsplanering, mark och exploatering samt kart och mät. Nu söker vi en planingenjör som vill arbeta brett med fysisk planering och utvecklingsfrågor.
Arbetet är fritt och flexibelt och du styr själv över hur du lägger upp ditt arbete. Vi prioriterar verksamhetsutveckling och utbildning för medarbetarna och arbetar nära varandra utifrån samlad kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter också tid för eftertanke, samarbete och diskussion för att kvalitetssäkra våra arbetssätt och beslut. Arbetsplatsen ligger centralt i Ljusdal, nära till butiker, restauranger samt buss- och tågstation med goda förbindelser mot både Hudiksvall, Bollnäs och Gävle.
Att arbeta inom Ljusdals kommun innebär bland annat att man får ta del av friskvårdsbidrag, idag upp till 3000 kronor per år. Det finns även möjlighet till flextid anpassad för de anställdas behov. Efter avstämning med chef finns möjlighet till distansarbete upp till 40 procent per vecka.Dina arbetsuppgifter
Din roll blir primärt att handlägga detaljplaner samt andra typer av utredningar kopplade till fysisk planering. Enheten samverkar tätt med många andra avdelningar och enheter inom kommunen.
Du kommer självständigt att leda planprocessen och hantera alla ingående delar. Du ansvarar för ärendets beredning från ansökan till laga kraft. Samverkan sker, förutom med dina närmsta kollegor, med myndigheter och andra kommunala förvaltningar. Dialog sker med beställare och kommuninvånare.
Att arbeta i en politiskt styrd organisation kräver också att du kan presentera ditt planförslag till politikerna på ett klart, välformulerat och engagerat sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole- eller universitetsutbildning inom fysisk planering, samhällsplanering, planarkitektur eller liknande. Du har erfarenhet av detaljplanering enligt plan- och bygglagen och är van att leda planprocesser självständigt samt har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i AutoCAD Focus Detaljplan eller motsvarande samt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
