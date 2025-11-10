Pizzabagare
2025-11-10
Åtvidabergs kebabbar i Åtvidaberg söker en pizzabagare med ett par års erfarenhet För heltidsanställdning.
arbetsuppgifterna är främst att baka pizzor och förberedelser. Kan bli så att man får ha hand om hemleveranser nån gång i veckan.
du ska ha tillräckligt bra svenska för att kunna göra dig förstod och förstå språket utan större problem.
anställning sker så fort som möjligt.
vid seriöst intresse önskas det du kontaktar oss via telefon 0120-10140 eller besöker oss på arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Via telefon eller direkt på arbetsplatsen Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidaberg Kebab Baren
Tilasplan 4 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boguzoglu Imren Kontakt
Imren Boguzoglu 0120-10140 Jobbnummer
9597279