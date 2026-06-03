Arbeta extra på lager i Helsingborg!
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-03
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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETA EXTRA SOM LAGERMEDARBETARE I HELSINGBORG
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier, deltidsarbete eller annan verksamhet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare kommer du att vara en viktig del av den dagliga verksamheten på lagret. Arbetet utförs i kylmiljö och innefattar både truckkörning och lagerhantering.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Truckkörning med ledstaplare
Orderhantering och varuplock
In- och utleveranser
Lastning och lossning av gods
Allmänt förekommande lagerarbete
DIN PROFIL
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med ett fysiskt arbete.
KRAV
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Giltigt truckkort
Erfarenhet av att köra ledstaplare
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för arbete tisdagar, torsdagar och söndagar
PERSONLIGA EGENSKAPER
Noggrann och ansvarsfull
Flexibel och pålitlig
Arbetsvillig och engagerad
Trivs i ett högt arbetstempo
Bekväm med att arbeta i kylmiljö
OM ANSTÄLLNINGEN
Placeringsort: Helsingborg
Arbetstid: Dagtid
Anställningsform: Extrajobb vid behov
Arbetsmiljö: Kylager
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848475-2034970". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
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252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9946731