Arbeta extra på lager i Helsingborg!

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-06-03


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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETA EXTRA SOM LAGERMEDARBETARE I HELSINGBORG
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier, deltidsarbete eller annan verksamhet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare kommer du att vara en viktig del av den dagliga verksamheten på lagret. Arbetet utförs i kylmiljö och innefattar både truckkörning och lagerhantering.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter
Truckkörning med ledstaplare

Orderhantering och varuplock

In- och utleveranser

Lastning och lossning av gods

Allmänt förekommande lagerarbete

DIN PROFIL
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med ett fysiskt arbete.
KRAV

Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %

Giltigt truckkort

Erfarenhet av att köra ledstaplare

B-körkort och tillgång till bil

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Tillgänglig för arbete tisdagar, torsdagar och söndagar

PERSONLIGA EGENSKAPER

Noggrann och ansvarsfull

Flexibel och pålitlig

Arbetsvillig och engagerad

Trivs i ett högt arbetstempo

Bekväm med att arbeta i kylmiljö

OM ANSTÄLLNINGEN

Placeringsort: Helsingborg

Arbetstid: Dagtid

Anställningsform: Extrajobb vid behov

Arbetsmiljö: Kylager

OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848475-2034970".

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9946731

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