Rekryterare till QS Performance
QS Performance AB / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-06-03
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QS Performance är ett av Sveriges främsta sälj- och fältmarknadsföringsbolag. Vi växer snabbt och söker nu en driven rekryterare som vill vara med och bygga organisationen från grunden. Det här är rollen för dig som tycker att människor är det roligaste som finns, som har ett öga för talang och som vill växa tillsammans med ett ambitiöst team.
Om rollen
Som rekryterare hos oss ansvarar du för att hitta och attrahera rätt människor till hela QS Performance. Vi finns på flera orter runt om i landet och du rekryterar för verksamheten i stort, men du utgår från vårt kontor i Västerås. Du äger hela flödet från första kontakt till färdig anställning: du bygger upp en pipeline av kandidater, screenar, intervjuar och fattar beslut om vilka som ska in i organisationen.
Du jobbar tätt tillsammans med vår försäljningschef och VD, vilket innebär att du sitter nära besluten och snabbt ser effekten av ditt arbete. Det här är en roll med stort eget ansvar och minst lika stora utvecklingsmöjligheter. För den som levererar och vill mer finns det gott om utrymme att växa in i ett bredare ansvar i takt med att bolaget expanderar.
Arbetet utgår från kontoret i Västerås där du jobbar nära resten av teamet. Vi tror på kraften i att sitta tillsammans, men för dig som levererar finns goda möjligheter att jobba på distans när det passar.
Vad vi erbjuder
Vi har byggt en ersättningsmodell som ger dig trygghet och samtidigt belönar resultat. Du får en garantilön i botten och en provisionsbaserad del ovanpå, så att din insats syns direkt i din lön. Ju fler rätt personer du får in i organisationen, desto mer tjänar du.
Utöver det får du en plats nära ledningen, korta beslutsvägar och en arbetsplats där initiativ uppmuntras snarare än bromsas. Du kommer in i ett skede där det du bygger faktiskt får betydelse, och där det finns en tydlig väg framåt för den som vill ta den.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är social, nyfiken och trygg i kontakten med människor. Du har lätt för att skapa relationer, du är strukturerad nog att hålla många bollar i luften och du har drivet att jaga resultat. Tidigare erfarenhet av rekrytering eller försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är hungrig, att du gillar att prata med folk och att du vill utvecklas i en miljö där det går snabbt.
Du talar och skriver flytande svenska och du trivs med att ta egna initiativ.
Ansök
Låter det här som du? Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Vi går igenom ansökningar löpande och rekryterar så snart vi hittar rätt person, så vänta inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848432-2034969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
(org.nr 559305-2003), https://qsperformanceab.teamtailor.com
Sjöhagsvägen 6A (visa karta
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721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Qs Performance AB Jobbnummer
9946730