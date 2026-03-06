Pizzabagare

Åtvidaberg Kebab Baren / Kockjobb / Åtvidaberg
2026-03-06


Åtvidabergs kebabbar i Åtvidaberg söker en pizzabagare med ett par års erfarenhet För heltidsanställdning.
arbetsuppgifterna är främst att baka pizzor och förberedelser. Kan bli så att man får ha hand om hemleveranser nån gång i veckan.
du ska ha tillräckligt bra svenska för att kunna göra dig förstod och förstå språket utan större problem.
anställning sker så fort som möjligt.
vid seriöst intresse önskas kontakta oss via telefon 0120-10140 eller besöker oss på arbetsplatsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Via telefon eller direkt på arbetsplatsen

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åtvidaberg Kebab Baren
Tilasplan 4 (visa karta)
597 30  ÅTVIDABERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Boguzoglu Imren

Kontakt
Imren Boguzoglu
0120-10140

Jobbnummer
9781793

