2025-11-12
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Tycker du om att arbeta med människor? Vill du vara delaktig i att göra livet lite lättare för en annan människa? Då ska du söka tjänst som personlig assistent hos oss.
I Norbergs kommun arbetar vi enligt vår värdegrund, engagerat, kunnigt och nyfiket. Vår värdegrund utgår från invånarnas behov och vårt uppdrag. Varje människa är unik vilket innebär att vi arbetar utifrån individens individuella behov.
Tjänsten och arbetsuppgifter
Nu söker vi en personlig assistent till en man i övre medelåldern som behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring.
Att arbeta som personlig assistent innebär att assistera brukaren i hens dagliga liv, i brukarens hem samt vid aktiviteter utanför hemmet. Vår brukare tycker mycket om dansbandsmusik och att åka iväg på dans.
Arbetet sker utifrån brukarens genomförandeplan, som brukaren själv varit delaktigt i upprättandet av. Vi söker dig som har stort intresse av att arbeta med människor och som personlig assistent. Du är ansvarsfull, mogen och lyhörd med brukarens behov i fokus. I uppdraget som personlig assistent behöver du ha förmåga att samarbeta och alltid ha en god kommunikation med brukaren. Du är självständig och trygg i din roll som personlig assistent.
Tjänsten innebär en sysselsättning på 92,7% med möjlighet till heltidsanställning.
Arbetstiden är schemalagd och jourpass förekommer.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Relevant utbildning på gymnasienivå /erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig.
• Personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara flexibel, vara lyhörd inför andras behov samt ha god samarbetsförmåga.
• Du behöver ha en god rörlighet och fysisk stabilitet, mental styrka och god grundkondition.
• Dokumentationsskyldigheten kräver att du kan uttrycka sig väl på svenska både i tal och skrift.
Stor vikt lägg vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder
Som medarbetare inom Norbergs kommun erbjuds du, utöver stimulerande arbete och ett gott arbetsklimat, en del förmåner som bland annat våra kollektivavtalade försäkringar, friskvårdsbidrag, cykelförmån och att lämna blod på betald arbetstid.Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Norbergs kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
