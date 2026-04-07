Orderadministratör till vår kund i Kristianstad
Boxflow Staffing Syd AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad
2026-04-07
Om tjänsten
För vår kund söker vi nu en Orderadministratör som skall säkerställa att kunderna får en smidig och professionell upplevelse från kontakt till leverans.
Som Orderadministratör kommer du att bygga och vårda kundrelationer via telefon och mejl.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
• Registrerar och administrerar kundorder i Business Central och orderportaler.
• Underhåll av kundregister i Business Central
• Hantera och följa upp restade ordrar
• Säkerställer korrekt orderinformation och dokumentation.
• Har löpande kundkontakt kring orderstatus, leveransfrågor och leveransbevakning.
• Hanterar reklamationer och avvikelser.
• Bidrar till förbättringar av rutiner och processer i orderflödet.
• Övriga kundtjänstärenden.
Profil & bakgrund:
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs med att ha många bollar i luften. Du är prestigelös, serviceinriktad och har en positiv inställning, även när tempot är högt.
Vi söker dig som tidigare har arbetserfarenhet inom administration och service.
God systemvana med goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av affärssystem (meriterande: Business Central).
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Kristianstad. arbetstiden är måndag till fredag från 07:30-16:00, 30 min lunch. Vi ser gärna att du kan börja snarast.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Spannmålsgatan 7
)
291 32 KRISTIANSTAD
Boxflow
