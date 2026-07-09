Undersköterska på Hotagsfjärden

Kooperativet Hotagsfjärden Ekonomisk förening / Undersköterskejobb / Krokom
2026-07-09


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Vid foten av Hotagssjön omgiven av vacker natur ligger vårt trygghetsboende Hotagsfjärden. Boendet är ett kooperativ med 8 lägenheter, tillagningskök och gemensamma utrymmen. Vi utför hemtjänst på uppdrag av kommunen inom boendet och även i bygden med omnejd.
Vi är ett litet boende och vi kommer varandra nära så vi söker dig som förstår vikten av bemötande och närvaro med våra äldre. Vi ser det som viktigt att du dels är självständig men även en lagspelare.
Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten eller kanske är du intresserad av att jobba lite extra hos oss, kontakta oss direkt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: anneli@hotagsfjarden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kooperativet Hotagsfjärden Ekonomisk förening
Rötviken 139 (visa karta)
835 63  FÖLLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kooperativet Hotagsfjärden

Kontakt
Undersköterska
Anette Engelin
info@hotagsfjarden.se
070-6206895

Jobbnummer
9998645

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