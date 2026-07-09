Produktionsingenjör | Jefferson Wells | Hallstahammar
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Hallstahammar Visa alla maskiningenjörsjobb i Hallstahammar
2026-07-09
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Vill du vara med och utveckla moderna produktionsprocesser i en verksamhet där förbättringsarbete står i fokus? Nu söker vi en Produktionstekniker/Produktionsingenjör för ett intressant konsultuppdrag.
Du får du möjlighet att arbeta nära produktionen, påverka arbetssätt och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Du blir en del av ett kompetent team med specialistkunskaper inom metallurgi, teknik och produktion. Uppdraget passar dig som trivs i en utvecklande miljö där du får kombinera problemlösning med verksamhetsutveckling.
Plats: Hallstahammar
Om Uppdraget
Som Produktionstekniker/Produktionsingenjör arbetar du nära den dagliga produktionen och ansvarar för att utveckla, förbättra och standardisera processer. Du blir en viktig del av ett team om åtta personer och bidrar till att skapa effektiva och stabila produktionsflöden. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten samt deltagande i projekt och införande av ny utrustning.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
* Dagligt produktionstekniskt stöd till verksamheten
* Felsökning vid driftstörningar och avvikelser
* Standardisering av arbetssätt och framtagning av instruktioner och standardiserade arbetsinstruktioner
* Medverka i investeringsprojekt och driftsättning av ny utrustning
* Samverka med produktion och övriga interna funktioner samt driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet och effektivitet
Vem är du?
Du är en positiv, engagerad och framåtdrivande person som motiveras av att utveckla och förbättra produktionsprocesser. Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmågan att omsätta idéer till konkreta resultat. Vidare är du strukturerad, initiativrik och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten.Kompetenser
* Högskole- eller universitetsutbildning inom produktionsteknik eller annan relevant utbildning och erfarenhet
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
* Erfarenhet av eller god förståelse för produktionstekniskt arbete
* Förmåga att arbeta med processutveckling och ständiga förbättringar
Meriterande
* Erfarenhet av Lean Six Sigma
* Erfarenhet från industriell produktion
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Anna Lundström 021-15 12 08 eller via e-post: anna.a.lundstrom@manpower.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
734 30 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammar Kontakt
Contact
Anna Lundström anna.a.lundstrom@manpower.se Jobbnummer
9998651