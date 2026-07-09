Kallskänka till Oljans matsal & catering
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2026-07-09
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Vi söker en kallskänka till Oljans matsal & catering i Nynäshamn
Om Oljans matsal & catering
Oljans matsal & catering serverar frukost och lunch i restaurangen och har catering och take away-mat. Företaget är ett familjeföretag med lång erfarenhet av att bedriva restaurang och catering och du välkomnas in i en miljö där vi vi inspirerar, utvecklar och har roligt tillsammans.
"Att laga mat med omsorg och kärlek med förstklassiga råvaror och bra service är en filosofi vi alla jobbar efter. Självklart alltid med glimten i ögat :) "
Om tjänsten/arbetsuppgifter
I rollen som kallskänka kommer du att:
Ansvara för salladsbuffé, kalla tillbehör
Utveckla receptbank
Baka (desserter, fikabröd, matbröd)
Hantera catering
Portionera mat och sköta kassa under lunchservering
Vi söker dig som:
För att trivas hos oss är du en positiv och glad person som inte är rädd för att ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Den vi anställer kommer in och sätter sitt personliga avtryck och ges möjlighet att utveckla vårt erbjudande inom catering och lunch. Du är social och serviceinriktad och tar hand om våra kunder som uppskattar ett personligt bemötande. Du har lätt till skratt och bidrar med nya idéer för att utveckla vår verksamhet.
Krav:
3 årig restaurangutbildning (gymnasial nivå)
Flytande svenska i tal och skrift
Engelska i tal (för att kommunicera med kunder)
Meriterande:
Övriga språkkunskaper
Erfarenhet från liknande arbete inom restaurang
Vi erbjuder dig:
En heltidsanställning med inledande provanställning om 6 månader
Lön enligt kollektivavtal
ArbetskläderPubliceringsdatum2026-07-09Övrig information
Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag, något varierande mellan 06:30-16:00. Du har 60 min rast per dag fördelat på 30 minuter frukost och 30 minuter lunch. Måltider ingår och förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler.
Placering: Raffinaderivägen, 149 41 Nynäshamn
Startdatum: September/oktober eller enligt överenskommelse med hänvisning till eventuell uppsägningstid.
Viktigt att veta: Oljans matsal och catering har sin verksamhet inne på Nynas Raffinaderis område. Området är klassat som ett skyddsobjekt varpå utdrag ur belastningsregistret kan bli aktuellt inför en anställning. På arbetsplatsen förekommer regelbundna nykterhetskontroller.
Välkommen med din ansökan! Med anledning av semestertider hanteras urval löpande med start i v. 33. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila ansvarig rekryterare så återkommer vi snarast möjligt.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nynäshamn. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nynäshamn samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nynäshamn – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8035192-2095337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnynashamn.se
Stadshusgränd 2 (visa karta
)
149 30 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Tillväxt Nynäshamn Kontakt
Ann-Zophie Arvidsson ann-zophie.arvidsson@tillvaxtnynashamn.se +46736500361 Jobbnummer
9998652